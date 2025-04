LANA DEL REY pubblica il nuovo singolo “BLUEBIRD”

Lana Del Rey torna con un nuovo brano che promette di incantare fan e critica. Si intitola “Bluebird” il singolo appena pubblicato dall’artista americana, scritto in collaborazione con Luke Laird e prodotto insieme a lui e a Drew Erickson. La canzone, caratterizzata da un fingerpicking delicato, voci eteree e archi avvolgenti, conferma ancora una volta l’inconfondibile stile dream-pop della cantautrice.

“Bluebird” arriva a breve distanza da “Henry, come on”, l’ultimo singolo uscito e già accolto come uno dei più grandi debutti in streaming della carriera di Lana dal successo virale di “Say Yes To Heaven”. Entrambe le tracce segnano l’inizio della nuova era musicale di Lana Del Rey nel 2025, suscitando grande entusiasmo tra i fan di tutto il mondo.

Il 2025 sarà un anno fondamentale per Lana, che ha annunciato un tour negli stadi nel Regno Unito e in Irlanda, con tappe in alcune delle location più iconiche del panorama musicale europeo. Tra queste spiccano le due attesissime date al Wembley Stadium di Londra, previste per il 3 e il 4 luglio, che segnano un importante traguardo nella sua carriera.

Prima di approdare nel Regno Unito, Lana Del Rey si esibirà negli Stati Uniti, sul palco del celebre Stagecoach Festival di Indio, California, il prossimo venerdì 25 aprile. Il tour proseguirà poi in Galles, con la data del 23 giugno al Principality Stadium di Cardiff, toccherà la Scozia il 26 giugno all’Hampden Park di Glasgow, quindi Liverpool il 28 giugno all’Anfield Stadium e infine l’Irlanda, il 30 giugno all’Aviva Stadium di Dublino.

Con il ritorno sulle scene musicali e il nuovo tour, Lana Del Rey si conferma una delle voci più amate e influenti del panorama contemporaneo. I nuovi brani anticipano probabilmente un progetto più ampio, atteso nei prossimi mesi, e lasciano intuire una direzione artistica sempre più personale e cinematografica.

I biglietti per il tour sono già attesissimi e il doppio appuntamento a Wembley promette di essere uno dei momenti clou dell’estate musicale 2025.