Lancia torna protagonista nei rally con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

Published

Lancia segna il suo ritorno ufficiale nel mondo dei rally con la presentazione della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, una vettura che parteciperà alla categoria WRC2 del Campionato del Mondo Rally FIA 2026. L’evento, svoltosi presso la sede di Stellantis Motorsport a Satory, rappresenta un momento storico per un marchio che ha costruito la sua leggenda attraverso undici titoli mondiali costruttori e vittorie iconiche come la Mille Miglia e la Targa Florio.

Non si tratta di un’operazione nostalgica, ma di un progetto di rinascita, volto a collegare l’eredità del marchio con le sfide moderne del motorsport. La Ypsilon Rally2 HF Integrale si inserisce in un programma sportivo più ampio che coinvolge anche la Ypsilon Rally4 HF e la Ypsilon HF Racing, tre modelli che fanno parte del Customer Racing Programme di Stellantis Motorsport.

Nel corso della presentazione, Roberta Zerbi, CEO di Lancia, ha dichiarato: “Il ritorno di Lancia nel WRC è il risultato di un percorso fatto di umiltà, determinazione e orgoglio italiano. Siamo pienamente consapevoli del nostro patrimonio leggendario che lungi dall’intimidirci, ci ispira a dare il meglio di noi. Lancia torna alle competizioni, con il suo stile inconfondibile e la sua audacia”.

A sottolineare la portata della sfida, Jean-Marc Finot, Senior Vice President di Stellantis Motorsport, ha evidenziato come le sinergie tra i vari marchi del gruppo rafforzino la cultura condivisa delle prestazioni, mentre François Wales, responsabile del Customer Racing, ha presentato la roadmap tecnica e sportiva che culminerà nel debutto mondiale del 2026.

La Ypsilon Rally2 HF Integrale nasce da un progetto congiunto tra Lancia e Stellantis Motorsport, frutto di anni di esperienza nelle categorie Rally2 e nei principali campionati internazionali. È una vettura pensata per primeggiare in sette aree chiave: peso, aerodinamica, prestazioni del motore, trasmissione, telaio, ergonomia di guida e rigidità strutturale. Il motore Lancia Corse HF da 1.6 litri turbo eroga 287 CV e 425 Nm di coppia, con trazione integrale e cambio sequenziale Sadev a cinque marce.

Il ritorno del logo HF e dell’elefante rosso segna anche la rinascita di un’intera famiglia di modelli ad alte prestazioni. La Ypsilon HF Racing, con motore 1.2 turbo da 145 CV, rende il rally accessibile ai giovani piloti, mentre la Ypsilon Rally4 HF, da 212 CV, è già protagonista nel Trofeo Lancia. A completare la gamma, la nuova Ypsilon HF elettrica da 280 CV, il primo modello 100% elettrico ad alte prestazioni del marchio, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi.

Il 2025 è stato un anno di grande crescita sportiva per Lancia. Il Trofeo Lancia ha attirato oltre cento vetture e quaranta team, con una stagione che ha consacrato Gianandrea Pisani e Nicola Biagi vincitori del Titolo Piloti CIAR 2WD. La competizione monomarca ha rappresentato il 25% delle iscrizioni totali nel Campionato Italiano Rally, confermando la vitalità del marchio e la passione del pubblico ai Villaggi Lancia in ogni tappa.

Nel 2026, Lancia compirà un ulteriore passo avanti con il debutto nel FIA WRC2, nel Campionato Europeo ERC e nei principali campionati nazionali di Italia, Francia, Spagna e Belgio. L’obiettivo è chiaro: competere per le vittorie e per il titolo mondiale, consolidando la presenza del marchio sulle scene internazionali e alimentando una nuova generazione di piloti e appassionati.

Con la Ypsilon Rally2 HF Integrale, Lancia non rievoca il passato: ne scrive uno nuovo. Un capitolo che unisce ingegneria, eleganza e spirito competitivo in un progetto nato per durare e per ispirare.

