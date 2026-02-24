Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano insieme in Italia con l’“Amigas del Corazón World Tour”

A diciannove anni dall’esplosione mondiale della telenovela argentina “Il Mondo di Patty”, le protagoniste Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano a condividere il palco e annunciano il loro ritorno in Italia con tre date imperdibili dell’“Amigas del Corazón World Tour”. Il tour farà tappa a Roma il 27 giugno (Cavea, Auditorium Parco della Musica), Napoli il 28 giugno (Palapartenope) e Milano il 1º luglio (Unipol Forum).

Si tratta di uno spettacolo interamente musicale, concepito per riportare sul palco le canzoni che hanno segnato un’intera generazione di spettatori cresciuti con la serie televisiva. Quelle melodie tornano ora in nuove versioni, reinterpretate da due artiste che, nel frattempo, hanno maturato esperienze e sensibilità diverse ma continuano a condividere un legame profondo con i loro fan. Lo show promette una messa in scena di grande impatto visivo e una produzione curata nei minimi dettagli.

«Sono passati gli anni, ma abbiamo sempre sognato questo momento. Oggi ci ritroviamo di nuovo sul palco e, questa volta, vogliamo che siate lì, con noi», hanno dichiarato Laura Esquivel e Brenda Asnicar, sottolineando l’emozione di riunirsi dopo quasi due decenni dal successo della serie che le ha consacrate come icone di una generazione.

Lo spettacolo nasce come una celebrazione consapevole e non nostalgica: le artiste, oggi donne mature e complete, reinterpretano i personaggi di Patty e Antonella con uno sguardo nuovo. Le loro personalità vengono rielaborate, mantenendo alcuni elementi dell’universo originale come omaggio al passato, ma il fulcro è sul presente e sull’evoluzione personale delle protagoniste. L’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza emozionale autentica, capace di unire ricordi e contemporaneità.

La forza e l’impatto culturale de “Il Mondo di Patty” restano ancora oggi indimenticabili. La telenovela argentina, lanciata nel 2007 e conosciuta con il titolo originale “Patito Feo”, conquistò oltre 50 Paesi tra America Latina, Europa e Asia, diventando una delle produzioni più viste di Disney Channel e infrangendo numerosi record di ascolti. Ambientata alla Pretty Land School of Arts, raccontava l’amicizia e la rivalità tra due ragazze accomunate da una grande passione per la musica.

Il successo della serie non si limitò alla televisione: tra tour mondiali con milioni di spettatori e una discografia che raggiunse i vertici delle classifiche internazionali, le canzoni di “Patito Feo” sono diventate veri e propri inni per un’intera generazione. Gli album “Patito Feo: La historia más linda” e “Patito Feo en el Teatro” conquistarono dischi di platino e premi prestigiosi in diversi Paesi, tra cui Spagna, Italia e Argentina. La serie ricevette anche una nomination agli International Emmy Awards nel 2008 nella categoria “Miglior Programma per Bambini e Ragazzi” e numerosi riconoscimenti ai Premios Gardel e Martín Fierro.

Con l’“Amigas del Corazón World Tour”, Esquivel e Asnicar offrono un nuovo punto di incontro tra passato e presente, unendo generazioni diverse sotto l’emozione condivisa della musica.

I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 del 25 febbraio, mentre la vendita generale aprirà il giorno successivo, giovedì 26 febbraio, sempre alle ore 10:00.

L’attesa per questo ritorno è grande: il tour promette di essere non solo un tributo a una delle serie più amate, ma anche una dichiarazione di crescita personale e artistica. Dopo anni di carriere separate, Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano finalmente insieme per far rivivere la magia che un tempo unì milioni di spettatori nel segno dell’amicizia, della musica e del cuore.