Laura Pausini: il Grande Ritorno con un Nuovo Singolo, Album e Tour Mondiale

Laura Pausini, celebre cantautrice italiana, ritorna con un nuovo progetto musicale che ha fatto già parlare di sé. Oggi, venerdì 12 settembre, ha lanciato il suo nuovo singolo, “La Mia Storia Tra Le Dita”, una reinterpretazione del classico di Gianluca Grignani del 1994. Il brano è disponibile in quattro versioni linguistiche: italiano, spagnolo (“Mi Historia Entre Tus Dedos”), portoghese (“Quem de Nós Dois”) e francese (“Mon Histoire Entre les Doigts”). Ogni versione è accompagnata da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli per Run Multimedia. Il nuovo singolo è pubblicato da Warner Music e prodotto da Paolo Carta.

Il ritorno di Laura Pausini non si limita a un solo singolo. La cantautrice sta per lanciare un nuovo album intitolato “Io Canto 2”, in uscita nei prossimi mesi, sempre per Warner Music. L’album promette di essere un viaggio musicale emozionante che entusiasmerà i fan con nuove tracce da scoprire.

Questa settimana, Laura ha anche partecipato all’inaugurazione del Laura Pausini Museum a Solarolo, un luogo interamente dedicato alla sua carriera. L’inaugurazione, avvenuta il 7 settembre, ha segnato una pietra miliare nella sua carriera, essendo il primo museo in Italia dedicato a un’artista italiana. Il museo promette di essere un viaggio nella sua storia personale e professionale, con numerosi premi, riconoscimenti e abiti iconici che saranno esposti permanentemente.

Parallelamente, Laura Pausini ha annunciato il suo “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027”, l’undicesima tournée mondiale, la cui partenza sarà in Spagna il 27 marzo 2026 a Pamplona. Il tour attraverserà numerose città in Spagna, America Latina, Stati Uniti, Italia ed Europa. La fase finale del tour si svolgerà in Brasile e successivamente in Italia, con un mega show negli stadi, per concludersi con una reprise in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno 2027. Una programmazione ricca che riafferma Laura come un’artista di caratura internazionale.

Infine, vale la pena ricordare che i biglietti per il tour sono già disponibili tramite Friends&Partners, mentre i membri del fan club ufficiale Laura4U.com hanno accesso a una prevendita esclusiva. “Una nuova avventura che mi vede portare ancora una volta la mia musica in tutto il mondo, con nuove emozioni da condividere con voi”, ha affermato Laura riguardo a questo grande progetto.

La radio ufficiale delle date italiane sarà RTL 102.5, un’ulteriore conferma dell’importanza di questo evento nel panorama musicale italiano e internazionale. Con questo rientro sulle scene, Laura Pausini promette di incantare ancora una volta il pubblico di tutto il mondo.