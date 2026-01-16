Connect with us

Spettacolo

Laura Pausini lancia “La Dernière Chanson (Due Vite)” con Julien Lieb e annuncia “IO CANTO 2” 

Published

Esce oggi, venerdì 16 gennaio 2026, “La Dernière Chanson (Due Vite)”, il nuovo singolo di Laura Pausini in duetto con l’artista francese Julien Lieb, disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli. Il brano fa parte del nuovo progetto discografico della cantante italiana, “IO CANTO 2”, in uscita il prossimo 6 febbraio 2026 per Warner Records / Warner Music Italy.

Il singolo rappresenta una rivisitazione in chiave francese di “Due Vite”, la canzone con cui Marco Mengoni vinse il Festival di Sanremo 2023, scritta da Mengoni insieme a Davide Petrella, Laurent Damien Lescarret e Davide Simonetta. Il duetto tra Pausini e Lieb sarà presentato per la prima volta dal vivo a Parigi, sul palco del talent show Star Academy, sabato 17 gennaio.

“Quando Marco Mengoni nel 2023 ha presentato ‘Due Vite’ al Festival di Sanremo ho pensato subito che fosse una canzone importante e senza tempo”, ha raccontato Laura Pausini. “La sua scrittura rappresenta la musica pop italiana contemporanea e mi piaceva l’idea che nel disco ci fossero anche omaggi più attuali… Sapendo che anche Julien è un fan della musica di Marco, ho pensato che fosse l’artista perfetto per rendergli omaggio, insieme: due lingue, due voci, due nazioni, due storie, come Due Vite”.

Il nuovo album “IO CANTO 2” è un tributo alla musica d’autore italiana e internazionale, con un repertorio che va dal 1960 al 2023. Oltre a La Dernière Chanson (Due Vite), il disco include reinterpretazioni come l’adattamento portoghese di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani firmato da Ana Carolina, Já sei namorar dei Tribalistas, la celebre Il cielo in una stanza di Gino Paoli in più lingue e un omaggio a Madonna con La Isla Bonita. Tra le collaborazioni spicca anche quella postuma con Lucio Dalla nel brano Felicità.

Dopo l’uscita del disco, Laura Pausini vivrà un 2026 eccezionale: sarà co-conduttrice con Carlo Conti della 76ª edizione del Festival di Sanremo e debutterà a marzo con l’“IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027”, l’undicesima tournée mondiale della sua carriera. Il tour partirà dalla Spagna il 27 marzo con la prima data a Pamplona, per poi attraversare Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid. Seguiranno tappe in America Latina e negli Stati Uniti, prima del ritorno in autunno in Italia ed Europa.

Il tour prevede anche una lunga serie di concerti italiani nei palasport e negli stadi, tra cui le doppie date a Mantova, Torino, Bologna e Firenze, oltre ai nuovi appuntamenti di Lignano Sabbiadoro, Pescara e Roma. Gran finale nell’autunno 2027 con una reprise europea che toccherà la Royal Albert Hall di Londra, Parigi, Lione e Amsterdam.

La cantante presenterà dal vivo i suoi brani più celebri insieme ad alcune nuove interpretazioni tratte dal disco. Nello stesso anno, la versione spagnola del progetto, “YO CANTO 2”, uscirà il 13 marzo 2026, con un repertorio di autori latini dedicato ai paesi che l’hanno consacrata icona globale, come Spagna, Messico, Argentina, Cile, Colombia e Perù.

Con oltre 75 milioni di dischi venduti, più di 6 miliardi di stream e 30 anni di carriera internazionale, Laura Pausini è riconosciuta come l’artista italiana più ascoltata al mondo, unica del nostro Paese ad avere conquistato sia il Grammy Award sia l’ingresso nella Billboard Hot 100. Nel suo palmarès figurano, tra gli altri, quattro Latin Grammy Awards, un Golden Globe e candidature ai Premi Emmy e agli Oscar.

Nel corso degli anni ha collaborato con nomi del calibro di Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Marc Anthony, Celine Dion e Michael Jackson. Tra le collaborazioni più recenti, anche un duetto con Robbie Williams, primo inno ufficiale della FIFA, presentato durante la finale dei Mondiali per Club 2025 a New York.

Con l’arrivo del nuovo album e del tour mondiale, il 2026 si preannuncia come un anno chiave per l’artista che, da oltre tre decenni, continua a rappresentare nel mondo l’eccellenza della musica italiana.

