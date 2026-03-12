L’Avvocato Ligas conquista il pubblico: oltre un milione di spettatori per il debutto del legal drama Sky Original

L’Avvocato Ligas continua la sua corsa di successo su Sky e NOW. Il legal drama con Luca Argentero, ispirato al romanzo “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti” di Gianluca Ferraris, ha registrato un debutto da record, superando il milione di spettatori medi nella sua prima settimana di programmazione e diventando così il quarto miglior debutto per un titolo Sky Original dal 2021.

I primi due episodi, disponibili da venerdì scorso, hanno raggiunto quasi un milione di spettatori medi, con un totale di 971.500: 1.020.000 per il primo episodio e 923.000 per il secondo. Un risultato reso ancora più significativo da una permanenza del 73%, seconda solo a quella della stagione finale di Gomorra – La serie. Numeri che confermano il forte interesse del pubblico per un personaggio carismatico e controverso come Lorenzo Ligas, descritto come un avvocato penalista brillante, cinico e spregiudicato, la “rockstar del Tribunale di Milano”.

Prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures e diretta da Fabio Paladini, la serie si articola in sei episodi scritti da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Nel cast, accanto ad Argentero, figurano Marina Occhionero nel ruolo della praticante Marta Carati e Barbara Chichiarelli in quello del pubblico ministero Annamaria Pastori, rivale di Ligas in aula. Completano il cast Gaia Messerklinger e Flavio Furno, rispettivamente nei panni dell’ex moglie e del migliore amico del protagonista.

A partire dal 13 marzo arriva su Sky e in streaming su NOW il terzo episodio, che promette nuovi sviluppi sul piano professionale e privato dell’avvocato milanese. La sinossi anticipa un intreccio sempre più denso: Mentre Marta deve gestire la relazione clandestina con Emilio, suo ex docente universitario, Ligas deve ancora fare i conti con Michele Petrello, suo ex capo e socio, che non vuole riconoscergli la liquidazione. Nel frattempo, i due sono alle prese con un nuovo cliente difficile: la difesa di un bodybuilder dalla mascolinità tossica.

Tre clip in anteprima offrono un assaggio delle tensioni narrative del nuovo episodio. In “Primo interrogatorio Ferdinando”, Ligas affronta un imputato accusato di omicidio che nessun avvocato vuole difendere, mostrando il suo cinismo ma anche la sua determinazione. In “Orsetto con due tane”, emergono i conflitti familiari: Ligas tenta di salvare il rapporto con la moglie, contraria alla sua visione della separazione e desiderosa di comunicarla alla figlia. Infine, in “Chiavetta archivio studio”, il protagonista rivela la sua natura strategica e calcolatrice, avendo salvato i documenti dello studio prima del licenziamento.

L’Avvocato Ligas prosegue con un nuovo episodio ogni settimana fino al 3 aprile, mentre per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì grazie al programma loyalty Sky Extra.

Con il suo mix di dramma, ironia e tensione morale, la serie si conferma uno dei progetti più riusciti della recente produzione televisiva italiana, riportando sul piccolo schermo un Luca Argentero intenso e magnetico nel ruolo di un avvocato sospeso tra ambizione, passioni e scelte etiche al limite.