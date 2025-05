LAZZA: Doppia Uscita Musicale con “LOCURA JAM + OPERA” e Tour Estivo 2025

Lazza, l’artista multiplatino del roster Me Next, ha appena annunciato una nuova epopea musicale che promette di affascinare i suoi fan e non solo. È attraverso i propri canali social che l’artista ha annunciato l’uscita di una nuova doppia versione, LOCURA JAM + OPERA (Island Records), fuori venerdì 6 giugno e disponibile da ora in pre-order.* Si tratta di un progetto artistico ambizioso, che rappresenta una svolta nella carriera di Lazza e che si sviluppa in due direzioni distintive: “LOCURA JAM” e “LOCURA OPERA”.

Le hit di LOCURA cambiano pelle per coronare un sogno artistico che Lazza ha in cantiere da oltre un anno,* riunendo oltre 40 musicisti animati dalla stessa fiamma creativa. Mentre “LOCURA JAM” ritorna all’essenza della musica suonata, con sette tracce che vedono dialogare strumenti in una sorta di jam session, “LOCURA OPERA” si distingue per i suoi arrangiamenti sinfonici inediti. Dieci tracce del progetto sono state rielaborate con la maestosa interpretazione dell’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal Maestro Enzo Campagnoli.

Lazza non si ferma qui. Il LOCURA SUMMER TOUR 2025, prodotto da Vivo Concerti, inizierà il 9 luglio sul palco dello Stadio San Siro di Milano, una prima volta assoluta per l’artista. Questo tour estivo lo porterà tra i più importanti festival della scena musicale italiana fino a metà agosto, toccando città come Roma, Genova, Catania e molte altre.