Lazza: “LOCURA” al Top delle classifiche

LOCURA – il nuovo album di Lazza uscito il 20 settembre per Island Records – ha conquistato il cuore dei fan italiani e non solo, posizionandosi al primo posto di tutte le classifiche e ottenendo risultati straordinari. A una settimana esatta dalla release, LOCURA è già al numero uno della classifica album FIMI/GfK e domina anche la classifica dei CD, vinili e musicassette più venduti in Italia. Non solo, ben 10 brani dell’album si sono posizionati tra le prime dieci posizioni della classifica singoli, con FENTANYL (feat. Sfera Ebbasta) al vertice.

In pochi giorni LOCURA ha collezionato 290 milioni di stream su tutte le piattaforme e ha raggiunto quota 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Lazza ha inoltre registrato il miglior debutto nel 2024 di un album nella Top200 Italia di Spotify con oltre 16 milioni di stream nelle prime 24 ore, piazzandosi al secondo posto nella Top Albums Debut Global. CANZONE D’ODIO (feat. Lil Baby) si conferma stabile al primo posto nella Top 50 di Spotify Italia e nella Top 100 di Apple Music Italia.

Sul fronte live, Lazza non delude i suoi fan: il LOCURA TOUR 2025, con 11 date prodotte da Vivo Concerti, è già quasi esaurito. Gli appuntamenti di Padova, Torino, Bologna e Firenze hanno già registrato il tutto esaurito, confermando il successo straordinario dell’artista.

Il calendario del tour vede Lazza esibirsi in varie città italiane, con tappe come il 6 gennaio a Mantova, il 15 gennaio a Torino, il 18 gennaio a Bologna e il 27 gennaio a Firenze. Il 30 gennaio chiuderà il tour con un concerto a Roma al Palazzo dello Sport, che è già sold out.

Il successo di LOCURA è indiscutibile e Lazza conferma il suo ruolo di superstar della musica italiana. I fan non possono che aspettarsi prestazioni live straordinarie durante il LOCURA TOUR 2025.