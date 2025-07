Lazza Trionfa a San Siro: un evento memorabile con oltre 40 brani e ospiti d’eccezione

Lazza ha fatto il suo debutto trionfante nella leggendaria cornice di San Siro, il tempio del calcio, con uno spettacolare concerto che ha rappresentato un momento di consacrazione nella sua carriera musicale.

Il concerto, organizzato da Vivo Concerti, ha portato Lazza a realizzare un sogno coltivato da sempre. Con oltre 40 brani nella scaletta, il rapper ha ripercorso la sua intera discografia, dagli esordi fino all’ultimo ambizioso progetto “LOCURA JAM + OPERA”. San Siro, tutt’altro che un semplice stadio, è diventato il palcoscenico di un viaggio musicale incredibile che ha riassunto una carriera costellata da più di 6 miliardi di stream, un Disco di Diamante, 105 dischi di platino e 49 d’oro.

Lo show è stato diviso in capitoli distinti, ciascuno con un’identità propria, permettendo a Lazza di esplorare tutte le sfumature del suo percorso artistico. Brano dopo brano, Lazza si è mosso tra i diversi mondi musicali che lo rappresentano dal giorno 0, mettendo al centro di tutto la musica, per ripercorrere insieme al pubblico le tappe principali di tutta la sua carriera.

Ad arricchire l’esibizione, una serie di ospiti straordinari come Laura Pausini, Fabri Fibra, Marracash, Sfera Ebbasta, Ghali, Salmo e molti altri, che hanno condiviso il palco con lui. La band dal vivo ha accompagnato Lazza durante i vari blocchi del concerto, mentre momenti orchestrali unici sono stati garantiti dalla presenza dell’Orchestra Sinfonica di Milano, sotto la direzione del Maestro Enzo Campagnoli.

Il concerto è stato caratterizzato da un sofisticato impianto visivo e scenografico digitale, ideato per trasformare il palco in un ambiente vivo e in continua evoluzione. Con la direzione creativa di Davide Pedrotti e il design del palco firmato da Studio Blearred, l’evento è stato una celebrazione dell’arte musicale e visiva.

Non solo musica, ma anche stile: durante lo show, Lazza ha sfoggiato quattro look creati in collaborazione con Fendi, Domenico Orefice e Leonardo Valentini, integrando elementi come baggy jeans e snapback per riflettere la sua identità streetwear.

Dopo San Siro, Lazza porterà il suo “LOCURA SUMMER TOUR 2025” nei principali festival italiani, con tappe che includono Roma, Genova, Catania e altre città. I biglietti sono già disponibili presso i circuiti ufficiali. Questo straordinario evento ha dimostrato ancora una volta l’incredibile talento e la capacità di Lazza di connettersi con il pubblico attraverso spettacoli indimenticabili e una musica che lascia un segno duraturo.