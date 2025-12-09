“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Questa sera, martedì 9 dicembre, in prima serata su Italia 1 torna “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Una puntata che promette forti emozioni e inchieste di grande impatto, dalle presunte nuove prove sulla morte di David Rossi al ritratto umano e artistico del rapper napoletano Luchè. Ospiti in studio Paola Iezzi e Paolo Ruffini.

L’inchiesta più attesa riguarda il caso di David Rossi, l’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 in circostanze mai del tutto chiarite. Secondo quanto anticipato dal programma, una nuova consulenza permetterebbe di sostenere, per la prima volta con una base scientifica, che Rossi non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. La ricostruzione viene supportata da una simulazione digitale con manichino antropomorfo virtuale, calibrato sulle misure esatte del corpo della vittima, che metterebbe in discussione quanto accertato finora dalla superperizia realizzata dall’Università La Sapienza e dai Carabinieri del RIS nel 2022 su incarico del Parlamento. Ne parla Roberta Rei nel servizio firmato da Marco Occhipinti, in esclusiva per “Le Iene”.

Spazio poi a un ritratto inedito di Luchè, rapper e produttore napoletano tra le voci più influenti dell’hip hop italiano. Nicolò De Devitiis ha trascorso 48 ore con lui, in un viaggio che parte da Scampia, tra le Vele in via di demolizione e riqualificazione. Luchè ritorna nei luoghi della sua infanzia, condividendo ricordi difficili: “Un ragazzo mi ha puntato una pistola alla testa, ho visto uomini agonizzanti per strada”. Cresciuto in un contesto segnato da violenza e criminalità, ha scelto la musica come forma di riscatto. Racconta la sua volontà di “urlare attraverso i testi”, il suo sguardo critico sul fenomeno del turismo del degrado e sulla rappresentazione di Scampia dopo “Gomorra”.

Il servizio mostra anche il rovescio del successo: fan che lo fermano ovunque, selfie continui, tatuaggi con il suo volto. Luchè apre il cuore su insicurezze fisiche, depressione durante il Covid e attacchi d’ansia, confessando di non aver mai voluto toccare droga, nonostante la sua presenza costante nell’ambiente. L’artista parla anche della solitudine e di un sogno in arrivo: nel 2026 salirà sul palco di Sanremo.

Infine, Matteo Viviani affronta un dramma di povertà in Lombardia: un bambino di dieci anni costretto a vivere senza luce, riscaldamento né acqua calda. Dimagrito e affamato, riceve aiuto da vicini e commercianti, mentre i servizi sociali sembrano non essere intervenuti con la necessaria tempestività nonostante diverse segnalazioni. La Iena è entrata nella casa dove il bambino vive con il padre, documentando le condizioni precarie e cercando risposte dalle istituzioni. Nel tentativo di aiutare concretamente, Viviani porta una stufa, cibo e lenzuola, riuscendo a convincere il padre a contattare finalmente gli assistenti sociali.

Un servizio che solleva una domanda inevitabile: com’è possibile che un bambino viva ancora oggi in simili condizioni senza che nessuno intervenga?

Ideato da Davide Parenti e diretto da Antonio Monti, “Le Iene” torna ancora una volta a puntare i riflettori sulle zone d’ombra dell’attualità italiana, alternando inchieste d’impatto e racconti intimi di umanità e resistenza.