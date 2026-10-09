Leapmotor International riceve il Grimaldi Excellence Award 2026 per l'innovazione logistica

Leapmotor International è stata premiata con il Grimaldi Excellence Award 2026, un importante riconoscimento assegnato dal Gruppo Grimaldi ai partner che si distinguono per impegno, collaborazione e contributo allo sviluppo di soluzioni logistiche innovative e sostenibili.

La cerimonia si è tenuta in occasione della 27ª Euromed Convention "From Land to Sea" a Pula, in Sardegna, volta a celebrare le partnership strategiche basate su valori condivisi e una visione comune del futuro nel trasporto e nella logistica.

Leapmotor International è stata scelta per la collaborazione di lungo periodo con il Gruppo Grimaldi e il ruolo chiave nel rafforzamento della rete logistica automotive globale. L'azienda, secondo Grimaldi, ha superato i confini di una semplice relazione commerciale, risultando determinante nelle nuove rotte e nei servizi logistiche a supporto della crescita internazionale del marchio.

Nel solo 2026 sono stati trasportati oltre 90.000 veicoli Leapmotor attraverso la rete Asia-Europa del Gruppo Grimaldi, mentre circa 13.000 veicoli sono stati movimentati sulla rotta Asia-America Latina, una delle iniziative più dinamiche e in espansione negli ultimi anni per il Gruppo.

Il premio non solo testimonia il contributo di Leapmotor allo sviluppo di soluzioni logistiche efficienti e scalabili ma certifica anche la capacità di supportare la rapida espansione internazionale del marchio.

Siamo onorati di ricevere il Grimaldi Excellence Award 2026, ha dichiarato Alessandro Furnò, Vice President Global Supply Chain & Purchasing di Leapmotor International. Questo riconoscimento riflette la solidità di una partnership costruita sulla fiducia, sull'eccellenza operativa e su una comune ambizione di crescita. Mentre Leapmotor continua ad espandere la propria presenza a livello globale, la logistica rappresenta un elemento strategico per il nostro successo. Ringraziamo il Gruppo Grimaldi per questo importante riconoscimento e guardiamo con entusiasmo al rafforzamento della nostra collaborazione negli anni a venire.

Il riconoscimento rafforza così la collaborazione strategica tra Leapmotor International e Gruppo Grimaldi, confermando il ruolo centrale del gruppo italiano nel supportare la crescita europea, latinoamericana e globale dell'azienda. Insieme, i due player contribuiscono alla creazione di una catena logistica resiliente, efficiente e sostenibile, ponendosi come protagonisti nel futuro della mobilità elettrica.