Leo Gassmann annuncia “Vita Vera Paradiso”: il nuovo album in arrivo il 10 aprile

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Naturale”, Leo Gassmann è pronto a tornare sulle scene musicali con un nuovo progetto discografico. Il suo terzo album in studio, “Vita Vera Paradiso”, uscirà il prossimo 10 aprile per EMI Records Italy / Universal Music Italia e segnerà una fase di rinnovamento artistico per il cantautore romano, che sceglie di abbracciare sonorità folk e atmosfere più intime e mature.

Il disco rappresenta un importante passo in avanti nella sua carriera, un lavoro in cui l’artista mostra una crescita evidente sia nella scrittura che nella struttura musicale. Fortemente ispirato alla tradizione del cantautorato americano e britannico, “Vita Vera Paradiso” guarda a figure come Bob Dylan, Mumford & Sons, Noah Kahan e Medium Build. È un album suonato interamente da musicisti, in cui trovano spazio strumenti come banjo, mandolino, cornamusa e archi, a sostegno di un sound autentico e dal forte impatto emotivo.

Nel descrivere il singolo presentato a Sanremo, Leo ha raccontato: “Naturale è un grido d’amore, incita le persone a volersi più bene, a valorizzare chi si ha accanto nella propria vita. Credo che ognuno di noi troverà un significato diverso in questa canzone, da mettere al sicuro nel posto giusto del proprio cuore.” Il brano, scritto insieme a Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali, anticipa le nuove sonorità del progetto e testimonia una ricerca costante di sincerità artistica e umana.

Un tour primaverile seguirà la pubblicazione dell’album, segnando così l’occasione per Gassmann di tornare dal vivo e condividere con il pubblico la sua “Vita Vera Paradiso”.

Nato a Roma il 22 novembre 1998, figlio d’arte e formatosi all’Accademia di Santa Cecilia, Leo Gassmann ha coltivato sin dall’infanzia la passione per la musica studiando chitarra classica e solfeggio per cinque anni. La sua carriera prende slancio nel 2020, quando si aggiudica la vittoria nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Vai bene così”. Da allora, il suo percorso è stato costellato di successi, con oltre 95 milioni di stream complessivi e un crescente riconoscimento di pubblico e critica.

Dopo l’esordio con l’album “Strike”, Leo ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il singolo “Terzo Cuore”, scritto e prodotto con Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti. È seguito il secondo album “La strada per Agartha”, che ha confermato la sua solidità artistica grazie a brani come “Volo Rovescio” e “Capiscimi”, accompagnato da un videoclip ironico con la partecipazione di Sofia Viscardi. Nel 2023 ha inoltre raggiunto le piattaforme digitali con il brano virale “Dammi un bacio, Ja”, incluso nella colonna sonora della fiction RAI “Un Professore”.

Oltre alla musica, Gassmann continua a distinguersi anche nel mondo del cinema e della televisione. Nel 2024 ha interpretato Franco Califano nel film RAI “Califano”, ottenendo il Nastro d’Argento come rivelazione dell’anno grazie a una prova attoriale sorprendente. Successivamente ha preso parte a film come “Una terapia di gruppo”, accanto a Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria, e più recentemente a “Fuori la verità” di Davide Minnella. Sul piccolo schermo, è stato tra i protagonisti della miniserie RAI “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”.

Con “Vita Vera Paradiso”, Leo Gassmann inaugura dunque una nuova fase della sua carriera, più intensa e consapevole. Un progetto che invita gli ascoltatori a riscoprire l’autenticità dei sentimenti e la dimensione più vera della musica, nel segno della maturità e della libertà artistica che da sempre ne caratterizzano il percorso.