Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Leo Gassmann annuncia “Vita Vera Paradiso”: il nuovo album in arrivo il 10 aprile

Published

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Naturale”, Leo Gassmann è pronto a tornare sulle scene musicali con un nuovo progetto discografico. Il suo terzo album in studio, “Vita Vera Paradiso”, uscirà il prossimo 10 aprile per EMI Records Italy / Universal Music Italia e segnerà una fase di rinnovamento artistico per il cantautore romano, che sceglie di abbracciare sonorità folk e atmosfere più intime e mature.

Il disco rappresenta un importante passo in avanti nella sua carriera, un lavoro in cui l’artista mostra una crescita evidente sia nella scrittura che nella struttura musicale. Fortemente ispirato alla tradizione del cantautorato americano e britannico, “Vita Vera Paradiso” guarda a figure come Bob Dylan, Mumford & Sons, Noah Kahan e Medium Build. È un album suonato interamente da musicisti, in cui trovano spazio strumenti come banjo, mandolino, cornamusa e archi, a sostegno di un sound autentico e dal forte impatto emotivo.

Nel descrivere il singolo presentato a Sanremo, Leo ha raccontato: “Naturale è un grido d’amore, incita le persone a volersi più bene, a valorizzare chi si ha accanto nella propria vita. Credo che ognuno di noi troverà un significato diverso in questa canzone, da mettere al sicuro nel posto giusto del proprio cuore.” Il brano, scritto insieme a Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali, anticipa le nuove sonorità del progetto e testimonia una ricerca costante di sincerità artistica e umana.

Un tour primaverile seguirà la pubblicazione dell’album, segnando così l’occasione per Gassmann di tornare dal vivo e condividere con il pubblico la sua “Vita Vera Paradiso”.

Nato a Roma il 22 novembre 1998, figlio d’arte e formatosi all’Accademia di Santa Cecilia, Leo Gassmann ha coltivato sin dall’infanzia la passione per la musica studiando chitarra classica e solfeggio per cinque anni. La sua carriera prende slancio nel 2020, quando si aggiudica la vittoria nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Vai bene così”. Da allora, il suo percorso è stato costellato di successi, con oltre 95 milioni di stream complessivi e un crescente riconoscimento di pubblico e critica.

Dopo l’esordio con l’album “Strike”, Leo ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il singolo “Terzo Cuore”, scritto e prodotto con Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti. È seguito il secondo album “La strada per Agartha”, che ha confermato la sua solidità artistica grazie a brani come “Volo Rovescio” e “Capiscimi”, accompagnato da un videoclip ironico con la partecipazione di Sofia Viscardi. Nel 2023 ha inoltre raggiunto le piattaforme digitali con il brano virale “Dammi un bacio, Ja”, incluso nella colonna sonora della fiction RAI “Un Professore”.

Oltre alla musica, Gassmann continua a distinguersi anche nel mondo del cinema e della televisione. Nel 2024 ha interpretato Franco Califano nel film RAI “Califano”, ottenendo il Nastro d’Argento come rivelazione dell’anno grazie a una prova attoriale sorprendente. Successivamente ha preso parte a film come “Una terapia di gruppo”, accanto a Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria, e più recentemente a “Fuori la verità” di Davide Minnella. Sul piccolo schermo, è stato tra i protagonisti della miniserie RAI “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”.

Con “Vita Vera Paradiso”, Leo Gassmann inaugura dunque una nuova fase della sua carriera, più intensa e consapevole. Un progetto che invita gli ascoltatori a riscoprire l’autenticità dei sentimenti e la dimensione più vera della musica, nel segno della maturità e della libertà artistica che da sempre ne caratterizzano il percorso.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Ghali sorprende con “BASTA”: un grido urgente e senza filtri

Spettacolo

Leo Gassmann annuncia “Vita Vera Paradiso”: il nuovo album in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

ROB: pubblica oggi il suo nuovo singolo “LA MIA STORIA”

Motori

Tre bolidi leggendari di Stellantis Heritage protagonisti al Racing Meeting 2026

Motori

Hyundai porta energia e innovazione alla “Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026”

Motori

ACI, mercato dell’auto usata in calo: a gennaio 2026 flessione del 6,8% per le quattro ruote

Spettacolo

LACRIM: è uscito oggi il nuovo album “CIPRIANI”

Spettacolo

“Tre Ciotole” di Isabel Coixet: su Sky Cinema il film tratto dal romanzo di Michela Murgia

Spettacolo

TIROMANCINO: è uscito oggi il nuovo album della band intitolato “Quando Meno Me Lo Aspetto”

Giochi

Tales of Arise arriva su Nintendo Switch 2 con la Beyond the Dawn Edition

Motori

Kia Drive taglia il traguardo di 250.000 giorni di noleggio in Europa

Spettacolo

DJ Shocca annuncia il nuovo singolo “SALUTE”

Moda

Acerbis Ramsey Vented Long: la nuova giacca adventure per l’estate che evolve un grande successo

Giochi

Guerrilla annuncia Horizon Hunters Gathering, la nuova avventura cooperativa nell’universo di Horizon

Spettacolo

Il cinema celebra Jeff Buckley: arriva “It’s Never Over” diretto da Amy Berg

Spettacolo

Giorgia Malerba torna con “5 Minuti”: un viaggio tra scelte, nostalgia e consapevolezza

Spettacolo

HBO MAX: arriva in Italia “ROOSTER” con STEVE CARELL

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Ghali sorprende con “BASTA”: un grido urgente e senza filtri

A sorpresa, nella notte, Ghali ha pubblicato “BASTA”, uno dei brani che aveva anticipato lo scorso settembre durante la sua esibizione al Gran Teatro...

10 ore ago

Spettacolo

ROB: pubblica oggi il suo nuovo singolo “LA MIA STORIA”

Dopo averlo presentato a sorpresa ai fan nel locale Detune di Milano, rob pubblica oggi “La mia storia”, il nuovo singolo distribuito da Warner...

11 ore ago

Spettacolo

LACRIM: è uscito oggi il nuovo album “CIPRIANI”

È disponibile da oggi “CIPRIANI”, il nuovo album di Lacrim, uno dei nomi più autorevoli del rap francese e protagonista assoluto della scena urban...

14 ore ago

Spettacolo

TIROMANCINO: è uscito oggi il nuovo album della band intitolato “Quando Meno Me Lo Aspetto”

I Tiromancino tornano sulla scena musicale con un nuovo capitolo della loro storia artistica. Da oggi è disponibile, in formato fisico e digitale, “Quando...

14 ore ago