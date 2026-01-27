LEO GASSMANN in gara alla 76° edizione del FESTIVAL DI SANREMO con il brano “NATURALE”

Leo Gassmann è pronto a calcare nuovamente il palco dell’Ariston. L’artista romano sarà infatti in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, con il brano “Naturale”. Il singolo è nato da una collaborazione artistica con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali e rappresenta un nuovo capitolo nel percorso musicale del giovane cantautore.

Gassmann racconta così il significato della sua nuova canzone: “Naturale è un grido d’amore, incita le persone a volersi più bene, a valorizzare chi si ha accanto nella propria vita. Credo che ognuno di noi troverà un significato diverso in questa canzone, da mettere al sicuro nel posto giusto del proprio cuore.”

Nato a Roma il 22 novembre 1998, Leo Gassmann proviene da una famiglia di artisti ma ha saputo costruire con determinazione la propria identità musicale. Dopo gli studi di chitarra classica e solfeggio all’Accademia di Santa Cecilia, ha conquistato il grande pubblico nel 2020 vincendo la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con “Vai bene così”. Il successo del brano, che ha superato gli 8 milioni di visualizzazioni su YouTube, gli è valso il Premio Roma Videoclip Sanremo Giovani 2020. Parallelamente, Gassmann ha completato gli studi universitari in Arte e Comunicazione alla John Cabot University di Roma.

Dopo il debutto discografico con l’album “Strike”, l’artista ha partecipato alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con “Terzo Cuore”, firmato insieme a Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti. È poi arrivato il progetto “La strada per Agartha”, che includeva “Volo Rovescio” e “Capiscimi”, brano accompagnato da un videoclip in cui compare la creator Sofia Viscardi. Nel 2023, la sua canzone “Dammi un bacio, Ja” è diventata virale sui social e ha fatto parte della colonna sonora della fiction Rai “Un Professore”. Negli ultimi anni Leo ha pubblicato diversi singoli di successo, tra cui “Take That”, “E poi sei arrivata tu”, “Free Drink” e “YAMAMAI”, raggiungendo complessivamente oltre 95 milioni di stream.

Non solo musica: Gassmann ha intrapreso anche una brillante carriera nel mondo del cinema e della televisione. Nel 2024 ha interpretato Franco Califano nel film Rai “Califano”, un ruolo che gli è valso il Nastro d’Argento come rivelazione dell’anno. Successivamente è apparso sul grande schermo accanto a Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria nel film “Una terapia di gruppo”. Nel 2026 tornerà al cinema con “Fuori la verità” di Davide Minnella, recitando insieme a Claudio Amendola, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi.

Con “Naturale”, Leo Gassmann conferma la sua crescita artistica e personale, portando a Sanremo un messaggio autentico e universale. La sua partecipazione alla kermesse più amata d’Italia rappresenta un nuovo traguardo in una carriera già ricca di successi e sfumature, tra musica, cinema e un percorso umano che continua a sorprendere per sensibilità e coerenza.