Levi’s celebra la gioia queer con la collezione Pride 2025 “Meet You In The Park”

Levi’s lancia la collezione Pride 2025 con la campagna “Meet You In The Park”, un inno visivo e concettuale alla liberazione queer, alla solidarietà e alla creazione di spazi sicuri e inclusivi per tutte le persone LGBTQIA+. Ispirata alla nightlife, agli spazi di ritrovo queer del passato e alla ricca iconografia del movimento, la collezione celebra la forza della connessione e l’autenticità dell’espressione individuale.

Al centro di Pride 2025 c’è il desiderio di onorare la storia e la cultura queer, riprendendo simboli potenti come il triangolo rosa, riappropriato negli anni ’70 dai pionieri del movimento per i diritti gay. Levi’s ha collaborato con la GLBT Historical Society per attingere da un patrimonio visivo unico, restituendo capi che parlano di identità, appartenenza e resilienza.

La nuova collezione Levi’s Pride 2025 unisce stile e significato. Capi come la Pride One Family Trucker e la Pride Denim Moto Jacket sono pensati per distinguersi e per raccontare una storia, mentre le t-shirt – tra cui la Community Tee, la Pride Relaxed Crew e la Pride Retro Mesh Tee – reinterpretano elementi iconici della cultura queer in chiave moderna. Gli accessori, come il Pride Essential Cap e la Pride Bandana, completano l’outfit con simboli forti di orgoglio e identità.

Il cast della campagna Pride 2025 rispecchia l’autenticità e la diversità della comunità. Tra i protagonisti ci sono Shayne Gottlieb, musicista country e co-fondatore di They Move; Nora Foss, artista e chef; Malia Spanyol, proprietaria del queer bar MOTHER di San Francisco; Sadyr Diouf, DJ e attore; e Alicia Sadler, artista, regista e art director. Queste figure rappresentano l’energia creativa, l’attivismo e lo stile che animano la collezione.

Inoltre, Levi’s® collaborerà con artisti queer per creare patch e timbri esclusivi nel Tailor Shop, offrendo l’opportunità di personalizzare i capi con messaggi ispirati agli spazi sicuri, all’inclusione e alla visibilità LGBTQIA+.

A sostegno concreto della community, Levi’s conferma anche per il 2025 la donazione annuale di 100.000 dollari a Outright International, organizzazione globale che si batte per i diritti umani delle persone LGBTQIA+ nel mondo.