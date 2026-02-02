Connect with us

Levi’s celebra l’originalità con la nuova campagna globale “Behind Every Original”

Levi’s presenta una nuova, ambiziosa campagna globale dal titolo “Behind Every Original”, un progetto che vuole ridefinire il modo in cui vengono raccontate le icone contemporanee, siano esse celebrità riconosciute o persone comuni che esprimono autenticità nella vita di tutti i giorni. La campagna è stata lanciata in anteprima mondiale durante il Super Bowl, occasione simbolica per la sua portata internazionale, e propone una narrazione che rovescia i canoni tradizionali del racconto pubblicitario, mostrando il “lato B” delle personalità che ne sono protagoniste.

Nel film manifesto compaiono figure di spicco della cultura pop e dello sport come Doechii, ROSÉ, Shai Gilgeous-Alexander, Questlove e Stefanie Giesinger. Questi interpreti incarnano stili e linguaggi diversi, uniti da un unico filo conduttore: la capacità di essere originali e autentici in ogni espressione della propria identità. La campagna intreccia dunque musica, sport, moda e immaginario contemporaneo, confermando la vocazione di Levi’s come marchio che da sempre racconta l’individualità e la libertà personale.

L’idea creativa alla base di “Behind Every Original” è quella di portare lo spettatore “dietro” l’immagine, svelando le storie, le esperienze e le contraddizioni che rendono autentici i protagonisti. Un concetto che rispecchia il valore simbolico dei jeans Levi’s® come capo iconico capace di raccontare epoche, generazioni e cambiamenti.

Il film e le immagini della campagna, realizzati con un linguaggio visivo raffinato e contemporaneo, invitano a scoprire il significato profondo dell’originalità. L’espressione del “lato B”, citata come chiave narrativa, diventa metafora di verità, vulnerabilità e libertà di mostrare ciò che abitualmente resta nascosto.

“Behind Every Original” non è solo un omaggio alla storia del brand, ma anche un messaggio universale che abbraccia l’inclusività e la diversità. Ogni persona, sembra suggerire Levi’s, ha dentro di sé una storia unica che merita di essere raccontata.

Con questa nuova campagna globale, Levi’s rafforza il proprio ruolo di interprete dell’autenticità, rispecchiando l’evoluzione culturale e sociale del nostro tempo. Attraverso un racconto corale che unisce icone internazionali e persone comuni, il marchio conferma la propria identità: essere da sempre al fianco di chi sceglie di essere se stesso, senza compromessi.

