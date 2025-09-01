Levi’s lancia i nuovi jeans 501 Thermodapt

Dal 1873, i jeans 501 Levi’s rappresentano un’icona mondiale di stile, autenticità e artigianalità. Oggi il brand californiano introduce una nuova rivoluzione: i 501 Thermodapt, il modello che unisce il fit intramontabile del denim 100% cotone con una tecnologia di comfort adattivo capace di regolare la temperatura corporea in ogni stagione.

Il segreto di questa innovazione risiede in un filato a nucleo cavo progettato per creare un microclima personale. Durante i mesi caldi, la struttura allontana l’umidità dalla pelle, favorendo traspirabilità e freschezza. In condizioni più fredde, invece, intrappola l’aria calda, garantendo isolamento termico naturale. Il risultato è un jeans che si adatta all’ambiente esterno senza mai rinunciare allo stile originale.

A differenza delle comuni miscele sintetiche, i Levi’s 501 Thermodapt mantengono la tradizione del denim autentico. La loro composizione 100% cotone assicura morbidezza, resistenza e durabilità superiori, oltre a eliminare il rischio di cattivi odori tipici dei tessuti tecnici. Un’innovazione che, pur rivoluzionando la performance del capo, resta quasi invisibile al consumatore. Come afferma Paul Dillinger, Head of Global Design Innovation di Levi’s: “Con i 501 Thermodapt abbiamo integrato la tecnologia nel DNA Levi’s in modo così perfetto che l’innovazione è quasi invisibile.”

Il design rimane fedele all’originale, con la vita alta, la chiusura button fly e la gamba dritta, dettagli che hanno reso i 501 un’icona di stile senza tempo. La differenza è tutta nel tessuto: un denim all’avanguardia, capace di offrire comfort 365 giorni l’anno.

I nuovi jeans Levi’s 501 Thermodapt sono già disponibili su Levi.com, sull’App Levi’s e in una selezione di Levi’s Stores.