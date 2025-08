Levi’s lancia la collezione Blue Tab: l’omaggio contemporaneo all’eccellenza del denim giapponese

Un nuovo capitolo si apre per Levi’s, simbolo intramontabile del denim, che presenta la sua collezione più raffinata e sofisticata: Blue Tab™, un’espressione d’élite dell’artigianalità e della cultura sartoriale. Questa nuova linea celebra l’essenza del denim giapponese, rinnovando la tradizione con uno sguardo audace al design contemporaneo.

Blue Tab si distingue per l’utilizzo di denim giapponese premium, realizzato con tessuti provenienti da storiche manifatture come la leggendaria Kaihara. La collezione è una fusione perfetta tra tecnica, arte e innovazione, reinterpretando silhouette classiche attraverso una lente moderna e meticolosa. Fit eleganti, costruzione impeccabile e dettagli di precisione elevano ogni capo a un’opera sartoriale.

La linea uomo propone una visione sofisticata dello stile workwear, combinando funzionalità e raffinatezza. Tra i protagonisti, il Naval Sack Coat, ispirato ai capi militari degli anni ’40, rivisitato con una fodera trapuntata e iconici bottoni a ciambella. La Type I Jacket, dal taglio cropped e maniche sagomate, affianca la Relaxed Button-down in denim giapponese, la Work Shirt, la Scout Jacket e il Fishtail Parka, tutti capi costruiti con attenzione artigianale e pensati per uno stile autentico e sofisticato.

Tra i pantaloni, spiccano i Naval Flare, omaggio al taglio marinaresco, e i Marker Loose, realizzati in denim fluido per una silhouette elegante. Non mancano i 505 Jeans Made in Japan, simbolo della storia Levi’s reinterpretato con la qualità giapponese.

Per la donna, la collezione enfatizza l’eleganza sartoriale del denim con uno spirito femminile e moderno. Il Mariner Peacoat si distingue per una silhouette cropped e una fodera satinata rimovibile, mentre la Shank Trucker eleva lo stile workwear con un taglio sartoriale deciso. La Tuxedo Shirt, con bottoni decorativi e funzionali, completa un’offerta pensata per chi cerca uno stile versatile ma ricercato.

Nel bottomwear, Levi’s propone il Mariner Jean, ispirato agli anni ’30 e arricchito da dettagli come la chiusura a lacci sul retro, la Seamed Skirt dalle linee curve e cuciture marcate, e modelli come Stem Flare Trouser, Plank Straight e Carpenter Pant, tutti espressione di un denim artigianale dal taglio premium.

A completare il debutto della collezione, una campagna firmata dal celebre fotografo Juergen Teller, le cui immagini evocative ambientate in un tradizionale sentō giapponese incarnano l’estetica e la maestria che rendono unico il denim nipponico.