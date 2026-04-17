Lewis Capaldi annuncia il nuovo singolo Stay Love e unica data italiana nel 2026

Lewis Capaldi torna sulle scene con l'annuncio del nuovo singolo Stay Love e conferma la sua unica data italiana prevista per mercoledì 17 giugno 2026 a Fiera Milano Live. Il cantautore scozzese, riconosciuto a livello mondiale grazie a successi come Someone You Loved (certificato 10 volte platino e canzone con più streaming nella storia della Gran Bretagna), continua a collezionare numeri da record, superando i 30 miliardi di stream globali.



Stay Love, presentato in anteprima in un emozionante sold-out al Madison Square Garden, si aggiunge al recente EP Survive uscito nel 2025. Il brano, una ballata al pianoforte che mostra Capaldi nella sua versione più vulnerabile e autentica, incarna una richiesta di affetto intensa e ricca di speranza. La produzione è curata da The Monsters & Strangerz insieme a Michael Pollack, arricchendo una raccolta che esplora temi come la perdita, la resistenza e il progresso attraverso tracce come Survive, Something In The Heavens, Almost e The Day That I Die.



L'esibizione di Stay Love al Madison Square Garden ha avuto un valore speciale per l'artista, che ha deciso di invitare lo staff e le famiglie dello storico Rockwood Music Hall di New York - uno dei locali che lo ospitò agli inizi - e ha fatto una donazione alla National Independent Venue Association, riconoscendo così il ruolo fondamentale delle venue indipendenti nello sviluppo dei musicisti.



Il tour nordamericano sta registrando successi continui, con tappe in location iconiche come MGM Music Hall di Boston, Red Rocks Amphitheatre di Denver e Hollywood Bowl di Los Angeles. Dopo il trionfo con 200.000 biglietti venduti nelle arene del Regno Unito, Capaldi è atteso per i suoi concerti più grandi di sempre, compresi due appuntamenti al BST Hyde Park di Londra previsti per luglio. Si avvicina così al traguardo di un milione di biglietti venduti nel mondo nel solo 2026.



Il ritorno italiano di Lewis Capaldi è previsto per il 17 giugno 2026 a Milano, con uno show prodotto da Vivo Concerti che si prospetta imperdibile. Volevo solo venire e finire quello che non ero riuscito a finire l'ultima volta, ha dichiarato Capaldi dopo la sua applauditissima performance di mezz'ora sul Pyramid Stage a Glastonbury.



Il 2025 ha segnato un altro anno d'oro per Capaldi, che ha conquistato il sesto singolo numero 1 nel Regno Unito con Survive, brano più venduto dell'anno superando artisti come Sabrina Carpenter e Lady Gaga. Ad oggi conta sei singoli in vetta alle classifiche UK, entrando in una cerchia ristretta accanto a star del calibro di Beyoncé, Britney Spears e Queen, oltre a dieci singoli nella Top 10 britannica. Il singolo Survive è stato presentato anche in speciali performance negli Stati Uniti a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e Good Morning America.



L'ultimo album Broken By Desire To Be Heavenly Sent lo ha visto lavorare con produttori affermati quali Max Martin, Malay e Phil Plested, ottenendo ottimi riscontri tra pubblico e critica. Inoltre, il documentario musicale Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now, uscito su Netflix, ha mostrato il lato più personale dell'artista e ha riscosso grande successo, raggiungendo la vetta dei contenuti più visti sulla piattaforma.



Dall'esordio fulminante con Divinely Uninspired To A Hellish Extent, Capaldi ha saputo imporsi come una delle voci più originali della scena pop mondiale. Someone You Loved è oggi il brano più ascoltato in streaming di sempre nel Regno Unito e quarto nel mondo, confermando lo straordinario impatto che l'artista scozzese continua ad esercitare nel panorama musicale globale.