LEWIS CAPALDI è pronto ad emozionare con il nuovo singolo “SOMETHING IN THE HEAVENS”

Lewis Capaldi torna con una nuova emozionante melodia, il singolo “Something In The Heavens”, continuando a toccare le corde emotive dei suoi ascoltatori. “Ti amerò fino al mio ultimo respiro, te ne sei andata ma qualcosa in Cielo mi dice che saremo di nuovo insieme”, canta Capaldi, dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento nel toccare l’anima dei suoi fan. Scritto insieme ai cantautori Connor & Riley McDonough, questo singolo esplora temi di perdita e speranza, integrato da una performance live registrata agli iconici Abbey Road.

Dopo un tour di successo nel Regno Unito che ha visto un tutto esaurito in città come Sheffield, Aberdeen, Glasgow e Londra, Capaldi ha annunciato le sue più grandi date da headliner nel Regno Unito e Irlanda per il 2026, tra cui una imperdibile esibizione al BST Hyde Park di Londra, il prossimo 11 luglio. L’entusiasmo per il tour è stato palpabile, con recensioni entusiaste e una partecipazione straordinaria.

Il ritorno di Capaldi continua a essere accompagnato da numerosi traguardi. Il singolo “Survive” è stato non solo il più venduto del 2025 ma ha anche permesso all’artista di ottenere il suo sesto numero uno in classifica nel Regno Unito. Capaldi si unisce ora a una schiera di artisti di grande calibro, tra cui Beyoncé e Drake, con sei singoli al numero uno nel Regno Unito.

Le sue esibizioni live, inclusa quella al Glastonbury Festival, hanno rinvigorito il legame con il suo pubblico, segnando uno dei momenti culturali dell’anno. “Volevo solo venire e finire quello che non ero riuscito a finire l’ultima volta”, ha dichiarato Capaldi, consegnando una performance indimenticabile.

Il fenomeno Capaldi non si è fermato solo alla musica. Il documentario di Netflix “Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now”, pubblicato nel 2023, ha ricevuto una nomination ai GRAMMY e ha conquistato le classifiche di streaming, diventando il film più visto sulla piattaforma alla sua uscita. Con oltre 30 miliardi di stream accumulati e plurime certificazioni di platino, Capaldi ha solidificato il suo status di icona musicale mondiale.

In un’industria frenetica, Lewis Capaldi non solo sopravvive, ma emerge più forte che mai, pronto a lasciare un’impronta indelebile nel cuore dei suoi fan e a continuare la sua straordinaria carriera musicale.