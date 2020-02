Lexus LC 500 Convertibile debutta in Europa al Salone di Ginevra 2020

La tanto attesa versione convertibile della coupé LC 500 ha fatto il suo debutto europeo il 3 marzo al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2020.

La gamma LC è rappresentativa dell’evoluzione di Lexus nel diventare un luxury lifestyle brand, offrendo piacere di guida ed emozioni per migliorare lo stile di vita dei clienti. La nuova LC 500 Convertibile così come la coupé rappresenta un punto di riferimento per l’intera gamma Lexus, offrendo un’esperienza di guida unica che stimola i sensi ed appaga il desiderio di bellezza. L’esterno della nuova LC fonde abilmente la caratteristica linea del tetto della coupé con l’essenza di una cabrio, esprimendo bellezza sia con capote aperta o chiusa. Gli interni sono studiati in modo che dettagli come la copertura della capote e i materiali dei sedili diventino elementi distintivi del design se visti dall’esterno.

Il nuovo modello segue il concetto di “Exhilarating Performance” della coupé, suscitando un senso di intesa con la naturale ed esaltante esperienza di guida che può essere apprezzata solo con una cabrio. Il telaio presenta specifici rinforzi strategicamente posizionati per offrire elevate prestazioni dinamiche, in linea con le intenzioni del guidatore. Grazie al V8 dal suono vigoroso ed entusiasmante, la LC 500 Convertibile accelera in modo incredibilmente lineare. Per migliorare ulteriormente l’esperienza di guida, la LC 500 Convertibile è dotata di riscaldamento per la zona della testa e di un deflettore trasparente, a beneficio di comfort e tranquillità, come da DNA di Lexus.

La nuova LC 500 Convertibile sarà disponibile sul mercato italiano da settembre.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LC 500 CONVERTIBILE

Un design straordinario sia con capote chiusa che aperta, contraddistinto dalla consueta attenzione ai dettagli di Lexus

Con il design esterno basato su quello della LC coupé, la cabrio conserva eccellenti prestazioni aerodinamiche e una distribuzione ottimale del peso, unendo bellezza funzionale e design. Il soft-top regala una silhouette unica e una connotazione sportiva da vera cabriolet. La linea del cofano posteriore è stata sollevata e allargata per creare una vista laterale dinamica che enfatizzasse le forme larghe e basse.

Per garantire alla versione open-air dell’LC 500 una silhouette filante quando la capote è abbassata, il meccanismo automatico di apertura/chiusura nasconde il tetto sotto una copertura integrata. Poiché i designer hanno creato una linea di cintura che si eleva alla fine delle porte, il profilo del veicolo è caratterizzato da un corpo vettura che si avvolge intorno all’abitacolo, offrendo un aspetto complessivo slanciato e dalle linee pulite.

La capote a 4 strati è stata progettata per mantenere la linea del tetto filante della coupé, senza che il telaio di supporto sia visibile attraverso il tessuto. Inoltre, il tessuto del tetto è stato accuratamente selezionato e realizzato per garantire una tensione ottimale senza nessuna deformazione, con un migliore isolamento acustico.

Le gamma colori degli esterni e della capote, nonché le eleganti tonalità degli interni, sono state accuratamente selezionate e abbinate per soddisfare lo spiccato stile, gusto e lifestyle del cliente LC.

L’interno presenta dettagli come lo schema dell’impuntura e il rivestimento perforato sulla parte superiore dei sedili, nonché il logo “L” in rilievo sul retro dei poggiatesta.

Quando si apre e si chiude la capote, il movimento viene attentamente controllato soprattutto all’inizio e alla fine per dare un senso di qualità e sicurezza al guidatore. Il movimento della parte superiore e del tonneau cover sono stati sincronizzati con precisione per ottenere un movimento elegante e naturale, garantendo al contempo velocità di apertura e chiusura ai vertici della categoria.

Il tetto può essere aperto o chiuso mentre il veicolo viaggia a una velocità massima di 50 km/h e sul display della strumentazione principale il guidatore può monitorare facilmente lo stato di avanzamento dell’operazione.

Perfetta unione del concetto “Exhilarating Performance” di Lexus con l’esperienza di guida di una cabrio

Il telaio della LC 500 Convertibile è stato riprogettato per eguagliare il livello di rigidità e le caratteristiche di guida della Coupé, offrendo allo stesso tempo un design accattivante e un sufficiente spazio per i bagagli.

Grazie alla posizione strategica e alla forma del braccio superiore della sospensione posteriore, la rigidità strutturale della vettura è stata notevolmente migliorata. Il componente è realizzato in alluminio pressofuso per ridurre al minimo il peso e l’utilizzo di un ammortizzatore specifico garantisce un alto confort di guida.

Altri particolari sono stati inseriti sotto la scocca e l’impiego di materiali come il magnesio e l’alluminio garantiscono un’elevata rigidità e un peso ridotto. Il risultato è una dinamica di guida fedele alle intenzioni del guidatore.

Il V8 da 5,0 litri aspirato, accoppiato alla trasmissione automatica DirectShift a 10 rapporti, dà all’LC un’accelerazione lineare e poderosa. La potenza viene erogata in base alle condizioni di utilizzo, con un accelerazione morbida durante i normali spostamenti e accelerazione al limite quando il guidatore lo desidera.

Al fine di rendere più piacevole il V8 della LC 500 Convertibile quando il tetto è abbassato, un generatore di suoni riproduce l’accattivante sound dell’aspirazione motore attraverso il cruscotto, mentre una valvola di scarico migliora il potente suono del motore.

Abitacolo che interpreta la filosofia “Human Centered” di Lexus

Per creare uno spazio in cui provare l’eccitazione della guida all’aria aperta senza ostacolare la conversazione in auto, ci siamo concentrati sui dettagli aerodinamici come la linea di cintura e la modanatura posteriore. In combinazione con il deflettore in policarbonato trasparente, il flusso del vento all’interno dell’auto viene soppresso e si ottiene un’eccellente silenziosità.

La gestione del suono è una parte fondamentale del DNA di Lexus e lo spazio interno della LC 500 Convertibile stimola i sensi con i suoni emozionanti del motore. L’ Active Noise Control (ANC), combinato con tecniche di isolamento acustico e assorbimento, elimina i rumori indesiderati e le frequenze del suono spiacevoli.

Il sistema audio riproduce fedelmente i suoni naturali di ogni strumento, voce e ambiente di registrazione. Inoltre, i parametri del sistema cambiano automaticamente se il tetto è aperto o chiuso, fornendo un’acustica che può essere goduta in ogni situazione.

Il Lexus Climate Concierge viene utilizzato per controllare automaticamente aria condizionata, riscaldamento dei sedili, riscaldamento per la zona della testa e del volante, tenendo conto se la capote sia alzata o abbassata, rendendo l’abitacolo della versione convertibile della LC 500 comoda per i suoi passeggeri indipendentemente dalla temperatura esterna.

Dimensioni e specifiche LC500 Convertibile

Lunghezza totale: 4.760 mm

Larghezza totale: 1.920 mm

Altezza totale: 1.350 mm

Passo: 2870 mm

Azionamento tetto: apertura: 15 sec / chiusura: 16 sec

Lanciata nel 1989 a livello mondiale, e nel 1993 in Italia, Lexus, brand premium del gruppo Toyota, è attualmente presente in 90 Paesi. Si è imposta all’attenzione del mondo grazie al design distintivo delle sue auto, all’innovazione garantita dalla tecnologia Full Hybrid Electric, alla sicurezza offerta di serie con il Lexus Safety System +, e alla qualità superiore assicurata dall’artigianalità dei maestri Takumi. A questi elementi si unisce l’Omotenashi: il concetto giapponese di ospitalità, che descrive anche la capacità di anticipare i bisogni dei propri clienti, ancora prima che si manifestino. In termini di vendite sul mercato globale Lexus è il quarto brand dopo le tre case automobilistiche tedesche (Audi, BMW, Mercedes).

Attualmente detiene la leadership globale nella vendita di vetture ibride elettriche nel mercato Premium, con 1,695,170 unità (2019). Il posizionamento del brand viene espresso attraverso “Experience Amazing”: creare esperienze in grado di trasformare la funzione in emozione, la performance in passione e la tecnologia in immaginazione. Lexus presenta una completa gamma Full Hybrid Electric, che comprende vetture compatte come la CT, berline IS e la nuova ES, sportive RC e LC, una completa gamma SUV con il nuovo UX, NX e RX, fino alla prestigiosa ammiraglia LS. A tali modelli si affianca la RC F, prodotto con un’anima sportiva.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0