Lexus Tennis Cup 2025: arriva a Modena la tappa insieme agli atleti di Special Olympics

Si è svolta a Modena la decima tappa della seconda edizione della Lexus Tennis Cup, il torneo amatoriale che porta in campo anche nel 2025 l’energia e l’intensità emotiva che caratterizzano ogni esperienza firmata da Lexus.

In quest’occasione, la competizione si è colorata di una sfumatura straordinariamente umana, perché Lexus, in collaborazione con il concessionario ufficiale Lexus Modena – Gruppo M, è scesa in campo insieme agli atleti di Special Olympics Italia.

Sono stati 5 gli atleti di Special Olympics che hanno partecipato a questa tappa nella giornata di domenica 6 luglio, giocando partite di doppio in coppie miste, ciascuno a fianco di un atleta del Circolo Tennis Modena. Alla fine della giornata gli atleti di Special Olympics sono stati premiati insieme ai vincitori della tappa del torneo grazie all’impegno e alla passione dimostrati.

La partnership con Special Olympics è stata avviata nel 2020, nell’ambito di un accordo globale ed europeo tra il Gruppo Toyota in Italia e Special Olympics Italia, con lo scopo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità intellettive attraverso lo sport. Insieme al Gruppo Toyota, Lexus supporta la realizzazione degli eventi sportivi promossi dall’Organizzazione, con cui condivide la volontà di creare una società inclusiva e sostenibile, nella quale ognuno possa muoversi liberamente, senza ostacoli e barriere, fisiche e sociali.

Il legame di Lexus con il mondo dello sport, espressione dei valori di eccellenza, competenza e talento, è un chiaro esempio di come, con l’impegno e la passione, sia possibile andare oltre i propri limiti e realizzare ciò che in apparenza sembra impossibile. E questo vale anche nel mondo del tennis, dove, tra racchette e test drive, ogni match diventa l’occasione per vivere da vicino lo spirito del brand: dinamico, elettrizzante, straordinariamente umano.

La Lexus Tennis Cup, giunta alla seconda edizione, conta quest’anno 22 tappe. Ogni evento è organizzato in collaborazione con la Rete dei Concessionari Lexus ed offre l’occasione di mettersi al volante della gamma Lexus Electrified e scoprire le performance e il piacere di guida che definiscono la visione unica e futuristica del brand.

I vincitori e le vincitrici di ciascuna tappa saranno ospiti di Lexus alla Finale Nazionale, in programma dal 3 al 5 Ottobre nei prestigiosi campi del Foro Italico, a Roma. Qui si giocherà per conquistare non solo il titolo, ma anche la possibilità di vivere una Experience Amazing: l’accesso alle NITTO ATP FINALS 2025 a Torino.