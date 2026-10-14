LG e Apple lanciano la Apple Home Collection: nuovi accessori per la casa intelligente

LG Electronics rafforza la propria presenza nel mondo della smart home annunciando una collaborazione con Apple per la creazione della nuova Apple Home Collection. La gamma comprende sette dispositivi pensati per rivoluzionare la gestione della casa, rendendola più semplice, sicura e personalizzata: dalle telecamere di sorveglianza, interne ed esterne, al videocitofono avanzato, passando per la serratura intelligente, un termostato smart e i sensori di temperatura.



Questi prodotti sono stati sviluppati congiuntamente dalle due aziende per un'integrazione profonda e senza soluzione di continuità nell'ecosistema Apple, attraverso l'app Casa e Siri. L'obiettivo è offrire agli utenti un controllo completo degli ambienti domestici, migliorando comfort, sicurezza e privacy.



Secondo Kihyun Jung, Head of Platform Business Center di LG Home Appliance Solution Company, "Una smart home davvero efficace nasce quando tecnologia e semplicità d'uso si incontrano. Grazie alla collaborazione con Apple abbiamo sviluppato soluzioni che si integrano perfettamente nella vita quotidiana delle persone, offrendo un'esperienza ancora più intuitiva e personalizzata."



In linea con la filosofia Zero Labor Home di LG, i nuovi accessori permettono di monitorare e gestire casa ovunque ci si trovi. La sinergia tra design, funzionalità avanzate e automazioni personalizzate si traduce in una smart home pronta ad adattarsi alle abitudini e ai bisogni degli utenti. Attraverso routine vocali, come il comando Buongiorno, è possibile regolare automaticamente temperatura, sicurezza e comfort.



La collezione comprende:



- Telecamere di sicurezza per interni ed esterni con risoluzione fino a 2.5K, visione notturna a colori, ampio angolo di visione fino a 160 gradi, funzioni intelligenti di riconoscimento e archiviazione locale dei dati per una privacy avanzata.

- Videocitofono LG Video Doorbell Wired con doppia telecamera (2.5K anteriore, Full HD aggiuntiva), riconoscimento di persone e consegne, notifiche in tempo reale sui dispositivi Apple e comunicazioni audio bidirezionali.

- Serratura smart LG Smart Deadbolt Lock utilizzabile con Home Key su iPhone o Apple Watch, oltre ad accessi tramite NFC, PIN o chiave classica; sensori integrati e notifiche immediate per un controllo costante della sicurezza domestica.

- LG Smart Thermostat e Temperature Sensor per la gestione intelligente della climatizzazione grazie all'Adaptive Temperature di Apple, controllo avanzato di temperatura e umidità, algoritmi di risposta rapida e compatibilità Matter over Thread.



La disponibilità inizierà dagli Stati Uniti e dal Canada a partire da dicembre, mentre nel Regno Unito saranno disponibili da subito le telecamere e il videocitofono. Tutti i dispositivi sono compatibili con hub Apple Home come HomePod, Apple TV 4K e Apple HomeView.



Un'attenzione particolare è stata riservata alla protezione della privacy: registrazioni e dati personali rimangono protetti tramite crittografia end-to-end, senza possibilità di accesso esterno.



Matthew Costello, Vice Presidente Hardware Engineering di Apple, ha sottolineato: "Apple ha sempre avuto l'obiettivo di creare esperienze semplici, intuitive e progettate per tutelare la privacy degli utenti, un aspetto particolarmente importante all'interno della casa. Combinando le competenze hardware e software di Apple con l'esperienza di LG nella smart home possiamo offrire soluzioni ancora più facili da configurare, gestire e utilizzare ogni giorno."



La Apple Home Collection si propone così come una risposta concreta alle nuove esigenze di sicurezza, automazione e gestione energetica domestica, mettendo al centro esperienza d'uso, innovazione e rispetto della privacy.