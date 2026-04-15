LG presenta nuove soluzioni da incasso alla Milano Design Week 2026

LG Electronics celebra 30 anni di attività in Italia rafforzando la propria presenza nel segmento degli elettrodomestici da incasso alla Milano Design Week 2026. Dal 21 al 26 aprile, l'azienda propone un notevole ampliamento della gamma, confermando la centralità dell'innovazione e del design minimal per il mercato italiano ed europeo.

Le principali novità arricchiscono le aree dedicate di Eurocucina/FTK e il FuoriSalone, con prodotti progettati per coniugare versatilità, efficienza energetica e funzioni all'avanguardia. L'attenzione si concentra sui nuovi frigoriferi da incasso Fit & Max da 75 cm, progettati per armonizzarsi con ogni tipo di cucina contemporanea. Linee essenziali, tecnologie di conservazione avanzate e gestione intelligente degli spazi caratterizzano questi elettrodomestici, che integrano sistemi come Fresh Balancer(tm), Fresh Converter(tm), Door Cooling(tm) e Linear Cooling(tm). Queste soluzioni migliorano la durata degli alimenti e abbattono gli sprechi grazie anche all'uso dell'intelligenza artificiale: i frigoriferi, infatti, apprendono le abitudini di utilizzo e adattano la propria operatività per massimizzare l'efficienza.

Il tema della sostenibilità alimentare sarà centrale anche nello showroom milanese di LG, con il concept Feeding the Future che illustra come la tecnologia possa contribuire alla riduzione degli sprechi e al miglioramento della qualità della vita quotidiana.

La gamma di forni da incasso LG si evolve con nuovi modelli InstaView, che introducono tecnologie come Inverter ProBake(tm) per una cottura uniforme, opzioni di cottura a vapore, sottovuoto e air fry, oltre a display LCD touch da 6,8" ad alta sensibilità. Tra le novità spiccano il forno compatto combinato con cassetto scaldavivande - che unisce cottura tradizionale, microonde e vapore assistito - e il forno 100% vapore con AI Camera. Quest'ultimo, grazie a una fotocamera intelligente, riconosce automaticamente gli alimenti, suggerendo ricette e programmi tramite app dedicata, oltre a permettere il monitoraggio in tempo reale e video time-lapse delle preparazioni.

Completano la proposta i nuovi piani cottura a induzione come il Full Flex da 80 cm, dotato di tre zone flessibili e tecnologicamente avanzate che rilevano la posizione delle pentole per un calore mirato e versatile, adatto anche a strumenti fuori misura. Novità assoluta è il piano a induzione da 80 cm con cappa aspirante e filtrante integrata, ideale per ambienti open space e progettato per assicurare aria pulita grazie ai filtri a carbone e a un motore silenzioso.

LG sarà presente con le sue innovazioni a Eurocucina/FTK presso Fieramilano e nello showroom di Via Manzoni a Milano, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire da vicino prodotti destinati a cambiare il modo di vivere la cucina e la casa.