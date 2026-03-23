LG StanbyME 2: nuovi accessori per uno schermo portatile ancora più versatile e smart

LG amplia l’ecosistema del suo innovativo schermo portatile con una nuova gamma di accessori pensati per rendere ancora più versatile lo StanbyME 2. Il display touch da 27 pollici, già apprezzato per la sua natura mobile e adattabile, evolve oggi in un vero e proprio hub personale capace di seguire l’utente in ogni ambiente, dalla casa all’ufficio, fino agli spazi creativi.

Il protagonista resta LG StanbyME 2, uno schermo progettato per offrire libertà totale di utilizzo, ma è proprio grazie ai nuovi accessori ufficiali che l’esperienza compie un salto di qualità. Tra le novità più interessanti spicca la cover Folio, una soluzione intelligente che unisce protezione e funzionalità. Facile da installare grazie a un sistema di aggancio immediato, la cover protegge il display durante gli spostamenti e, all’occorrenza, si trasforma in un pratico supporto autoportante. In questo modo, lo schermo può essere utilizzato come un tablet su qualsiasi superficie, garantendo comfort e stabilità.

Non solo: la cover integra anche un magnete interno dedicato al telecomando, un dettaglio che migliora l’organizzazione e riduce il rischio di smarrimento, valorizzando ulteriormente l’attenzione di LG per l’esperienza quotidiana.

Accanto alla cover, arrivano anche tracolla e appendino, accessori che ridefiniscono il concetto stesso di portabilità. La tracolla consente di trasportare StanbyME 2 con estrema facilità, rendendolo ideale anche per chi lavora in mobilità o in contesti dinamici. L’appendino, invece, apre nuove possibilità di utilizzo domestico e professionale: lo schermo può essere fissato alla parete come un quadro digitale, integrandosi perfettamente con l’arredamento.

La flessibilità è uno dei punti di forza del sistema, grazie alla possibilità di regolare l’orientamento sia in orizzontale che in verticale. Una caratteristica che rende StanbyME 2 adatto a molteplici scenari, dalla fruizione di contenuti multimediali alla produttività, fino all’utilizzo in ambito creativo. Inoltre, la presenza di viti e tasselli inclusi nella confezione semplifica ulteriormente l’installazione, rendendo il prodotto immediatamente pronto all’uso.

Con questa nuova linea di accessori, LG rafforza la propria visione di tecnologia flessibile e centrata sull’utente, trasformando StanbyME 2 in una soluzione ancora più completa. Mobilità, design e praticità si fondono in un ecosistema pensato per adattarsi a ogni esigenza quotidiana, confermando la volontà del brand di innovare non solo il prodotto, ma anche il modo in cui viene vissuto.