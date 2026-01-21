Connect with us

Life is Strange: Reunion: Max e Chloe insieme in un nuovo capitolo epico

A quasi undici anni dall’uscita del primo, indimenticabile capitolo della serie, Life is Strange torna con una nuova avventura intitolata “Life is Strange: Reunion”, annunciata ufficialmente da Square Enix durante un livestream dedicato. Il gioco, sviluppato da Deck Nine Games, sarà disponibile dal 26 marzo 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store. Questa nuova avventura segna un momento storico per la saga: Max Caulfield e Chloe Price, protagoniste del titolo originale, torneranno finalmente insieme.

La storia si apre all’Università Caledon, dove Max lavora come insegnante di fotografia. Dopo un viaggio nel weekend, la protagonista trova il campus devastato da un terribile incendio che minaccia la vita dei suoi amici e colleghi. Per sopravvivere, Max utilizza ancora una volta il suo potere di riavvolgere il tempo, un’abilità sovrannaturale che ritorna per la prima volta dal gioco originale. Scattando dentro un selfie di pochi giorni prima, Max ha solo tre giorni per scoprire la causa dell’incendio e impedire la catastrofe.

Proprio durante questa corsa contro il tempo, Max si ritroverà di fronte a Chloe Price, che fa il suo ritorno come conseguenza della fusione delle linee temporali avvenuta in “Life is Strange: Double Exposure”. Chloe, tormentata da ricordi di un passato che non le appartiene e confusa tra realtà e sogno, ha bisogno dell’aiuto di Max.

Per la prima volta nella storia della serie, i giocatori potranno controllare entrambe le protagoniste, vivendo la trama da due prospettive diverse. Max potrà utilizzare il suo potere di riavvolgimento per modificare le scelte e manipolare l’ambiente, mentre Chloe userà la sua determinazione, la sua mente acuta e il suo atteggiamento diretto per affrontare i sospettati e ottenere informazioni cruciali.

Deck Nine promette una storia profonda, emotiva e costruita sui personaggi, in pieno stile Life is Strange, dove le scelte del giocatore plasmano lo sviluppo della trama e conducono a un epilogo epico che metterà fine alla lunga storia di Max e Chloe.

Il titolo sarà disponibile in diverse edizioni. L’edizione standard avrà un prezzo di €49,99, mentre sarà possibile acquistare anche una Deluxe Edition (€59,99), un Twin Pack (€69,99) e una Collector’s Edition (€69,99). Tutte le versioni preordinate permetteranno di ottenere il DLC “Completi classici di Max e Chloe”, disponibile anche con qualsiasi acquisto effettuato nel primo mese di vendita.

La Deluxe Edition includerà, oltre al gioco completo, una mini-colonna sonora digitale, un artbook digitale, un fumetto digitale e un documentario esclusivo con le attrici Hannah Telle (Max) e Rhianna DeVries (Chloe). Il Twin Pack conterrà invece Life is Strange: Reunion e Life is Strange: Double Exposure, permettendo l’accesso immediato a quest’ultimo titolo con il pre-ordine.

Infine, la Collector’s Edition offrirà ai fan una Collector’s Box illustrata da Ilya Kuvshinov, la colonna sonora su vinile Ecorecord arancione, un poster a due facce delle Drugstore Makeup, un tappetino in feltro con il simbolo del riavvolgimento, tre plettri per chitarra personalizzati e tre cartoline Polaroid che celebrano Max e Chloe. Questa edizione sarà disponibile esclusivamente sullo store ufficiale di Square Enix.

Con Life is Strange: Reunion, Deck Nine chiude un cerchio iniziato più di un decennio fa, riportando al centro dell’attenzione il legame profondo tra Max e Chloe e offrendo ai fan un’esperienza narrativa e visiva pensata per onorare il viaggio di due delle eroine più amate del panorama videoludico.

