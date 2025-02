LISA: da oggi in radio e disponibile in digitale “BORN AGAIN” featuring DOJA CAT e RAYE

L’artista multi-premiata Lisa, con oltre 23 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e più di 105 milioni di follower su Instagram, ha lanciato oggi in radio e digitalmente il suo nuovo singolo “Born Again”, in collaborazione con le superstar Doja Cat e Raye. Il brano, estratto dall’album di debutto solista di Lisa intitolato “Alter Ego”, promette di essere un successo globale.

L’album “Alter Ego” di Lisa, in uscita il 28 febbraio, è già disponibile in pre-ordine in varie versioni e promette di mostrare il talento eclettico dell’artista in cinque personaggi distinti, ciascuno rappresentante una personalità unica.

Il video di “Born Again”, diretto da Bardia Zeinali, è stato lanciato su diverse piattaforme musicali e ha già attirato l’attenzione del pubblico con la sua esuberante creatività.

Inoltre, Lisa farà il suo debutto da solista al Coachella in aprile, confermando il suo status di superstar internazionale. Con una carriera di successo sia con i BLACKPINK che come solista, Lisa ha conquistato numerosi premi e riconoscimenti e ha stabilito record come artista K-pop.

Doja Cat, vincitrice di un GRAMMY Award e nominata ben 19 volte, insieme a Raye, una talentuosa cantautrice e produttrice, si uniscono a Lisa in “Born Again”, aggiungendo ancora più potenza e creatività al brano.

Raye, con tre nomination ai Grammy Awards e numerosi premi ai BRIT Awards, è nota per la sua capacità unica di creare successi e coinvolgere il pubblico con le sue performance carismatiche.

Con queste tre incredibili artiste al timone, “Born Again” promette di essere uno dei successi musicali del 2025, conquistando pubblico e critica con la loro straordinaria collaborazione.