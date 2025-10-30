LITFIBA: il tour “Quarant’anni di 17 Re” celebra il rock italiano

Il 2026 segna il ritorno sui palchi della leggendaria band fiorentina LITFIBA degli anni ’80, con una formazione originale che include Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Questo evento speciale, denominato “Quarant’anni di 17 Re”, rappresenta un viaggio celebrativo nel cuore del rock italiano per commemorare i quarant’anni dell’album “17 Re”, considerato un capolavoro stilistico e una pietra miliare nella storia della musica rock italiana.

L’album “17 Re”, pubblicato nel 1986 come doppio album in Italia e singolo in Francia, fa parte della Trilogia delle vittime del potere insieme a “Desaparecido” e “Litfiba 3”. È noto per la sua formula audace e sperimentale, capace ancora oggi di esprimere una forza rara e attraversare le generazioni. L’album doveva inizialmente includere una traccia intitolata “17 Re”, che però non fu pubblicata perché ritenuta non all’altezza del disco.

Il tour, che prenderà il via in estate, toccherà venti delle più importanti città e festival italiani, tra cui Perugia, Padova, Bari, e Milano, e si concluderà a Bellaria Igea Marina il 15 agosto. Queste date offriranno un’occasione irripetibile per rivivere dal vivo le canzoni di “17 Re” e altri grandi classici che hanno segnato la carriera dei LITFIBA, riproponendo sonorità, atmosfere, testi e performance che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del rock europeo.

Radio Capital e Rockol sono, rispettivamente, il partner radiofonico e media partner del tou, e garantiranno la massima diffusione e copertura per questo evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica rock e della storica band italiana.