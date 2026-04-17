Litfiba: pubblicata dopo 40 anni la title track segreta "17 Re", parte il tour evento

Quaranta anni di mistero si dissolvono oggi: "17 Re" dei Litfiba, la leggendaria title track tenuta nascosta dal 1986, viene finalmente pubblicata. Il brano, originariamente escluso dalla tracklist dell'album per divergenze stilistiche, era diventato uno degli enigmi più discussi del rock italiano. Oggi, con una tiratura speciale in vinile andata subito sold out, la canzone esce ufficialmente, pronta a conquistare una nuova generazione di ascoltatori e i fan storici della band.

L'uscita di "17 Re" inaugura anche i festeggiamenti per il quarantennale dell'omonimo album, pietra miliare dell'alternative rock nostrano e cardine della cosiddetta Trilogia delle vittime del potere. L'album, pubblicato nel 1986, consacrò i Litfiba come punta di diamante della wave italiana e conserva intatta la sua potenza espressiva.

Il cantante Piero Pelù ha dichiarato: L'attualità di "17RE" è impressionante. Fu scartata dalla track list dell'album omonimo 40 anni fa e oggi esce a gamba tesa e attualizzata per raccontare la spietatezza dei King Kong globali nelle stanze dei bottoni, meritevoli solo di uno shah-mat, lo scacco matto di persiana cultura. La band aggiunge: "17 RE" è un urlo rock-wave contro chi vuole cancellare il peso degli errori tragici del nostro passato, per un riscatto sofferto del valore assoluto della Pace.

Il testo della canzone, visionario e rabbioso, affronta temi di costante attualità, fra denuncia delle derive di potere e l'affermazione del valore della memoria: Diciasette re… chiusi in un quadro / Dove la luce…genera i mostri / Diciasette re…vecchio teatro / Di guerra e pace …il loro nuovo videogame… / Shah-mat… / Un uomo è perso senza la sua storia / e io non voglio dimenticare…

L'entusiasmo per il ritorno della formazione originale è tangibile: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, insieme dopo 12 anni dall'ultima esibizione, saranno sul palco dal 27 giugno per il tour "Quarant'anni di 17 Re". Un reunion attesissima, arricchita dalla presenza di Luca "Mitraglia" Martelli alla batteria. L'evento toccherà venti città tra le più importanti d'Italia, da Perugia a Napoli, da Roma a Firenze. Già oltre 70.000 biglietti sono stati venduti, segnale di un'attesa spasmodica da parte del pubblico.

Il tour prevede venti concerti irripetibili, in programma tra il 27 giugno e il 15 agosto, in festival e arene di ogni regione. Sarà la prima volta che i Litfiba riproporranno "17 Re" dal vivo nella sua interezza, insieme ai grandi classici che hanno segnato la loro storia e quella del rock europeo tra post punk, new wave e dark.

La band offrirà una speciale anteprima del tour esibendosi al Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, evento che ogni anno richiama migliaia di spettatori e che darà un assaggio delle atmosfere che scalderanno le notti estive.

"17 Re" resta ancora oggi centrale nella discografia italiana: disco doppio all'epoca della pubblicazione in Italia, singolo solo in Francia, rappresenta la vetta creativa del gruppo nei gloriosi anni Ottanta. Nel solco della trilogia dedicata alle vittime del potere, l'album e la nuova title track tornano a rimarcare, con forza e attualità, la necessità di non dimenticare il passato e di rivendicare il valore della pace.

I concerti saranno realizzati con il supporto di MC2Live, Radio Capital come partner radiofonico e Rockol come media partner. I biglietti sono reperibili sui principali circuiti di prevendita. L'evento si annuncia già come uno degli appuntamenti imperdibili del 2026 per la scena musicale italiana.