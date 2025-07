“Live Aid: il suono di un’era”: un viaggio indietro negli anni ’80

In occasione del 40° anniversario del leggendario concerto Live Aid, esce il 4 luglio il libro “Live Aid: Il suono di un’era. Gli anni Ottanta e il sogno di un mondo migliore”, scritto da Gabriele Medeot e pubblicato da Tsunami Edizioni. Quest’opera, arricchita dalla prefazione di Franco Zanetti, si propone di ripercorrere la storia del più grande evento musicale del secolo, il Live Aid del 13 luglio 1985, riportandone alla luce l’incredibile impatto storico, culturale ed emotivo.

Il libro promette di essere molto più di un semplice resoconto del concerto. Medeot, con una carriera di oltre 30 anni nel mondo della musica, intreccia biografia, cronaca e analisi per offrire un quadro completo degli anni ’80. Attraverso una narrazione avvincente e ricca di dettagli, l’autore ci guida attraverso un periodo di trasformazioni globali, dal crollo del modello economico keynesiano alla nascita della generazione MTV, passando per eventi storici fondamentali come il governo Reagan, il mandato di Margaret Thatcher, e la caduta del muro di Berlino.

Il Live Aid fu un concerto ininterrotto di oltre 16 ore, trasmesso via satellite a livello globale, unendo simbolicamente il mondo tramite una sola voce: quella della solidarietà. Il palco ha ospitato artisti del calibro di Paul McCartney, Queen, David Bowie, Led Zeppelin, Madonna e U2, creando un cast stellare che ha segnato un’epoca. Come racconta Medeot: «In sintesi, la miglior musica del decennio, eseguita dal vivo, dagli artisti più noti e influenti, tutto virtualmente su uno stesso palco, senza soluzione di continuità, con tutti uniti nel nome di un’unica voce: quella della solidarietà».

Gabriele Medeot non si ferma alla cronaca degli eventi, ma coinvolge i lettori in un viaggio personale e documentato, trasformando “Live Aid: Il suono di un’era” in un saggio storico oltre che in un omaggio agli anni ’80. La sua formazione multidisciplinare, che include un diploma in pianoforte con lode presso il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, e la sua carriera come speaker radiofonico e divulgatore culturale, lo rendono una guida ideale per chi desidera comprendere l’impatto del Live Aid e di quel decennio oggi.

Medeot presenterà il libro in due eventi esclusivi: martedì 8 luglio al Hard Rock Cafe di Milano e mercoledì 9 luglio alla Libreria tra le Righe di Roma. In queste occasioni, il racconto sarà arricchito dall’esecuzione di alcune cover dei brani del Live Aid, eseguite da Medeot al piano con Laura Panetta alla voce.

“Live Aid: Il suono di un’era” si preannuncia come un viaggio appassionato nel cuore degli anni ’80, un’epoca di mutamenti geopolitici e sogni collettivi, destinato a risvegliare i ricordi di chi quell’era l’ha vissuta e a illuminarne la comprensione per le nuove generazioni.