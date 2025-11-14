Connect with us

Spettacolo

Lo Zecchino d’Oro torna con la 68ª edizione

Published

Torna il tradizionale appuntamento con lo Zecchino d’Oro, che quest’anno celebra la sua 68ª edizione e sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e RaiPlay venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 novembre 2025. L’evento musicale dedicato ai più piccoli, prodotto dall’Antoniano di Bologna in collaborazione con Rai, continua a incarnare il connubio tra musica, educazione e solidarietà, coinvolgendo bambini, famiglie e artisti in un grande progetto corale.

Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi a Roma nella sede Rai di via Teulada, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Direttore dell’Antoniano fr. Giampaolo Cavalli hanno firmato il Protocollo d’Intesa tra il MIM e l’Antoniano per promuovere la musica come strumento educativo e di inclusione.

La musica come strumento educativo è il cuore di questa nuova edizione. L’Antoniano, da oltre settant’anni, si dedica all’infanzia non solo attraverso lo spettacolo ma anche grazie a programmi sociali, terapeutici e culturali. Tra le nuove iniziative nasce il “Cantico di Frate Sole”, progetto didattico che metterà a disposizione delle scuole un kit multimediale con testo, spartito e base musicale, invitando i bambini a cantare insieme il messaggio di San Francesco d’Assisi in vista dell’anniversario del 2026.

Lo Zecchino d’Oro 2025 si articolerà in tre giornate con due semifinali e una grande finale. La kermesse sarà condotta da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni nelle prime due serate, mentre Carlo Conti tornerà a guidare la finalissima di domenica 30 novembre. Le 14 canzoni in gara saranno interpretate da 20 piccoli cantanti provenienti da dieci regioni italiane, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini.

Ogni puntata vedrà il voto congiunto di una giuria di bambini e una giuria di adulti formata da ospiti noti: tra loro Orietta Berti, Carolina Rey, Valentina Persia, Giulia Salemi, Rocío Muñoz Morales, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e Vincenzo Schettini. In finale si aggiungeranno anche i voti del Piccolo Coro e della Galassia dei Cori.

Tra gli ospiti fissi spiccano Topo Gigio e il Grande Mago Alessandro Politi. Sul fronte musicale, le nuove canzoni — raccolte nella compilation “Zecchino d’Oro 68ª Edizione”, distribuita da Sony Music Italia — vedono la firma di 28 autori, tra cui Stefano Accorsi, Enrico Nigiotti, Andrea Agresti e Giuliano Sangiorgi. L’album sarà disponibile dal 28 novembre su tutte le piattaforme digitali e nei negozi.

Ogni brano affronta temi attuali come il rapporto con il digitale, la pace, l’autenticità, l’amicizia e la tutela dell’ambiente. Accanto alle 14 canzoni in gara, la compilation propone due bonus track: il “Cantico di Frate Sole”, interpretato dal Piccolo Coro, e “Non ne posso più”, un inedito di Ciro Priello dei The Jackal che racconta con ironia l’ultimo giorno di scuola.

Lo Zecchino d’Oro conferma anche quest’anno la sua strategia crossmediale. RaiPlay offrirà contenuti in anteprima e clip dietro le quinte, oltre ai cortometraggi animati delle canzoni in gara, visibili già durante le semifinali. La finale sarà trasmessa con sottotitoli e audiodescrizione, mentre una versione con interpretazione nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) sarà realizzata grazie alla collaborazione tra Rai Pubblica Utilità e l’Istituto Tommaso Silvestri/Magarotto di Roma.

L’edizione 2025 porta come motto “La musica può”, un invito a riflettere sul potere trasformativo della musica nel divertire, educare e sostenere chi è in difficoltà. Anche quest’anno l’evento sarà legato alla campagna “Operazione Pane”, a favore delle 20 mense francescane italiane e delle 5 attive nel mondo. Attraverso il numero solidale 45588, sarà possibile donare un pasto a mamme, papà e bambini in difficoltà fino al 16 dicembre.

Dal 1954 l’Antoniano rappresenta un pilastro di solidarietà e cultura. Oggi, grazie a progetti come lo Zecchino d’Oro e al sostegno di tanti donatori, continua a diffondere messaggi di speranza e inclusione attraverso la musica.

 

