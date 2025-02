LOLA YOUNG al n.1 in Italia nella classifica radio questa settimana con la hit “MESSY”

Lola Young si è affermata come una delle stelle più luminose della scena musicale mondiale con il suo singolo “Messy”, che ha conquistato le classifiche sia in Inghilterra che in Italia, raggiungendo il primo posto. Con oltre 1 miliardo di stream accumulati, Lola Young è amata e citata da artisti del calibro di Snoop Dogg, SZA, Tyler The Creator e Michael Stipe dei R.E.M.

Il singolo “Messy” ha dominato la classifica britannica dei singoli per 3 settimane consecutive, rendendo Lola la prima artista britannica solista a raggiungere questo traguardo negli ultimi 2 anni. In Italia, il brano è al comando della classifica radio di EarOne, diventando il più trasmesso dai network nel Paese. Lola è anche l’artista più suonata dalle radio italiane questa settimana, un successo che non si vedeva da gennaio 2024.

Lola Young ha da poco pubblicato il suo nuovo album “This Wasn’t Meant For You Anyway”, un lavoro che riflette la sua essenza sfacciata, divertente e feroce. Il disco è stato selezionato come “Hottest Record” da Pitchfork e da BBC Radio 1, ottenendo recensioni positive per la sua intensità emotiva e per i testi sinceri che esplorano temi legati all’identità e alla lotta per l’accettazione di sé.

Con il suo talento indiscutibile e la sua carica autentica, Lola Young ha conquistato non solo il pubblico, ma anche il rispetto di importanti esponenti dell’industria musicale. Il successo di “Messy” è il risultato di una voce eccezionale, di testi profondi e di una personalità unica che ha saputo coinvolgere sia il pubblico che la critica.

Lola Young incarna una nuova generazione di artisti che non temono di essere se stessi, di esplorare le proprie emozioni e di condividere la propria verità con il mondo. Con il suo talento e la sua autenticità, Lola Young si è affermata come una delle voci più promettenti e originali della musica contemporanea.