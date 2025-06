Lola Young conquista il mondo con “Messy” e annuncia il nuovo album

Londra ha trovato una nuova stella nella scena musicale internazionale: Lola Young. A soli 24 anni, con una voce inconfondibile e un carisma straordinario, Lola Young ha cementato la sua fama grazie al successo globale del singolo “Messy”. Questo brano è diventato un vero e proprio inno all’accettazione di sé, scalando rapidamente le classifiche in oltre 14 Paesi e accumulando più di un miliardo di stream in breve tempo.

Dopo aver conquistato il premio “Rising Star” agli Ivor Novello, Lola ha annunciato il lancio del suo nuovo album “I’m Only F**king Myself”, previsto per il 19 settembre. Questo progetto sarà anticipato dal nuovo singolo “Not Like That Anymore”, un brano dalle sonorità alternative, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 20 giugno. La canzone promette di essere un intenso crescendo emotivo, mostrandoci una Lola ancora più aperta e schietta.

Co-scritto e co-prodotto con i collaboratori Manuka e SOLOMONOPHONIC, noti per il loro lavoro con artisti del calibro di Doja Cat e SZA, l’album esplora temi complessi come l’autosabotaggio e i vizi visti come forme di evasione, sottolineando l’attitudine senza compromessi di Lola.

Il disco include anche il singolo “One Thing”, che ha già fatto il suo debutto trionfale al festival di Coachella e si sta affermando nelle classifiche internazionali, raggiungendo la top 20 nel Regno Unito. Lola Young, che ha già aperto i concerti di Billie Eilish a Parigi e si esibirà come headliner in diverse città europee, si prepara a conquistare il pubblico con una performance molto attesa al Glastonbury.

“La musica è tutto per me, mi aiuta a cercare di dare un senso a me stessa e al mondo che mi circonda”, dice di sé la giovane artista. Paragonata a icone come Amy Winehouse e Adele, Lola Young continua a sorprendere e a lasciare il segno con il suo stile audace e autentico.

Il nuovo album “I’m Only F**king Myself” sarà disponibile in formato digitale e fisico, inclusi CD e LP rosa, quest’ultimo in esclusiva su vari canali di distribuzione. Questa pubblicazione preannuncia una nuova era per Lola Young, confermandola come una delle voci più potenti e originali della sua generazione.