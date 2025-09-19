Connect with us

Spettacolo

LOLA YOUNG: la nuova star della musica inglese pubblica il nuovo album “I’M ONLY F**KING MYSELF”

Published

Lola Young, l’emergente stella musicale londinese, ha appena pubblicato il suo attesissimo album “I’m Only F**king Myself”. Conosciuta per il singolo di successo “Messy”, che è diventato un inno all’accettazione di sé, Lola si riconferma una delle artiste più rilevanti a livello globale grazie ai suoi piazzamenti nelle classifiche di oltre 14 paesi e più di un miliardo di stream in breve tempo.

Questo nuovo lavoro discografico è un viaggio emotivo che riflette le esperienze e le sfide che Lola ha affrontato nei suoi vent’anni. L’album, registrato tra New York e Parigi con la collaborazione di Manuka e SOLOMONOPHONIC, esplora tematiche profonde con brani come “Post Sex Clarity”, descritto come delicato e sognante, che cresce fino a un climax sonoro potente.

Lola Young ha affermato di voler “sparigliare le carte” con la sua musica, e Vogue Italia la celebra come un’artista destinata a restare a lungo sulla scena. GQ sottolinea la sua voce straordinaria e la sua energia indipendente, mentre Rolling Stone loda le sue capacità vocali che tengono il pubblico “prigioniero”.

L’album tocca vari stili musicali, dal grunge anni ’90 a influenze new wave degli anni ’80, e si conclude con il brano acustico “who f*cking cares?”. È disponibile sia in formato digitale che fisico, con versioni speciali in vendita esclusiva su piattaforme selezionate.

Oltre all’uscita del nuovo album, Lola ha annunciato un tour europeo, con date da non perdere fissate per ottobre nel Regno Unito, inclusi concerti all’O2 Academy Brixton di Londra. A maggio 2026, il tour farà tappa anche in Italia, al Fabrique di Milano.

Lola Young sta anche collaborando con il marchio streetwear di lusso Aries per una capsule collection esclusiva, dimostrando ancora una volta la sua influenza che va oltre il mondo musicale.

Inspirata dalla sua esperienza personale, Lola racconta: “La musica è tutto per me, mi aiuta a cercare di dare un senso a me stessa e al mondo che mi circonda. Sono piuttosto senza speranza riguardo all’amore, ma riesco a capire il mio cuore e la mia mente attraverso la poesia e la melodia”. Con un approccio autentico e emozionante, Lola Young continua a conquistare il pubblico mondiale, affermandosi come una delle voci più originali della scena musicale attuale.

