Spettacolo

L’Orchestra Popolare del Saltarello celebra l’Abruzzo con un nuovo album: “Abruzzo Vol. 2”

Published

Dopo il successo del primo volume, l’Orchestra Popolare del Saltarello torna a raccontare la sua terra con il nuovo album “Abruzzo Vol. 2”, pubblicato da Interamnia World Music e disponibile in radio e in digitale. Questo progetto rappresenta un autentico omaggio alla cultura popolare abruzzese, reinterpretata con sensibilità contemporanea e con l’intento di trasmettere, attraverso la musica, la bellezza e la forza di una regione dalle radici antiche e generose.

Il disco, composto da nove brani, propone una selezione di otto canti tradizionali abruzzesi rielaborati con passione e arricchiti da nuove sonorità. La direzione artistica è affidata al Maestro Danilo Di Paolonicola, compositore e fisarmonicista di fama internazionale, che ha saputo intrecciare strumenti della tradizione come l’organetto, la zampogna e la ciaramella con chitarre, basso e percussioni, fino a sfiorare influenze jazz, funk e perfino elettroniche.

“Abruzzo Volume 2 è un progetto che racconta l’anima della sua terra attraverso i suoni della memoria, fondendo con naturalezza tradizione e innovazione. Accanto alle versioni originali dei brani popolari, prendono vita nuove interpretazioni arricchite da arrangiamenti moderni, da un’attenta ricerca timbrica e da una ritmica contemporanea. Le voci straordinarie dei cantanti e la cura minuziosa dei dettagli rendono questo progetto un ponte tra passato e futuro, dove la musica popolare abruzzese torna a vibrare di energia, emozione e autenticità”, racconta Danilo Di Paolonicola.

Tra i brani proposti figurano alcune delle canzoni più rappresentative del repertorio popolare abruzzese: “Sott’a la tua Finestra”, “Scura Maje”, “Ninnella”, “Sant’Antonio”, “Saltarella Teramana”, “Tutte le Funtanelle”, “Balla cu mme” e “Serenata per te”. A concludere l’album, un brano simbolico: una versione inedita e multiculturale di “Bella Ciao”, reinterpretata in diverse lingue — dall’arabo all’ucraino, dal russo all’arbëreshë, dal francese allo spagnolo, fino al wolof africano e all’italiano — a testimonianza di un messaggio universale di libertà e resistenza che supera ogni confine.

Il videoclip di “Serenata per te”, diretto da Federico Casarella con il montaggio curato dallo stesso Di Paolonicola, accompagna il lancio dell’album e ne esalta il valore emotivo e narrativo.

Nato nel 2014 da un’idea del Maestro Di Paolonicola, il progetto Orchestra Popolare del Saltarello ha l’obiettivo di far rivivere la musica popolare abruzzese attraverso un linguaggio attuale e coinvolgente. Il nome stesso richiama il “Saltarello”, danza simbolo dei tratturi, i sentieri del pascolo che attraversavano l’Abruzzo e che oggi diventano metafora di un cammino musicale tra memoria e innovazione.

L’ensemble, composto da dodici musicisti e da un corpo di ballo, unisce voce, organetto, fisarmonica, chitarra, mandolino, violino, zampogna, basso, batteria e percussioni, creando un intreccio sonoro capace di coniugare tradizione e modernità. Tra i componenti figurano le voci di Antonella Gentile, Alessandra Ventura, Nicole Massanisso, Anissa Gouizi, Vania Salvatore, Alpha Sall, Dorian e Armando Rotilio, oltre agli strumentisti Alex Paolini, Emanuele Di Teodoro, Gionni Di Clemente, Matteo Di Battista, Manuel D’Armi e Alessandro Tarquini.

In oltre dieci anni di attività, l’Orchestra ha collezionato prestigiose collaborazioni con artisti come Goran Bregović & The Wedding and Funeral Band, Antonella Ruggiero, Teresa De Sio, Tiromancino, Povia e Orietta Berti. Dal 2023 accompagna inoltre Max Gazzè nel tour nazionale “Musicae Loci”, portando la tradizione musicale abruzzese sui principali palchi italiani.

Con “Abruzzo Vol. 2”, l’Orchestra Popolare del Saltarello rinnova il suo legame con la memoria e con le radici, trasformando il canto popolare in una voce viva, capace di parlare al presente con autenticità e passione. Un invito a riscoprire, attraverso la musica, l’identità profonda di una terra che continua a raccontarsi con cuore e orgoglio.

