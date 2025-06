LORDE: è uscito il nuovo attesissimo album “VIRGIN”

La stella internazionale della musica, Lorde, ha finalmente pubblicato il suo atteso nuovo album, “Virgin”. Con il singolo di punta, “What Was That”, che ha già conquistato le classifiche globali, il progetto segna l’inizio della tanto attesa “Lorde Summer”. La cantautrice neozelandese, già nota per i suoi successi precedenti, conferma ancora una volta il suo status con un’uscita che promette di lasciare un’impronta indelebile nel panorama musicale.

Il suo nuovo lavoro contiene undici tracce tra cui “Hammer”, “Shapeshifter” e “Man Of The Year”. Co-prodotto insieme a Jim-E Stack, l’album è stato preceduto da singoli che hanno accumulato ben 200 milioni di streams, un traguardo impressionante che testimonia l’immenso seguito dell’artista.

Per celebrare l’uscita di “Virgin”, Lorde ha organizzato un esclusivo ascolto anticipato per i fan al Baby’s All Right di New York, creando un’anticipazione senza precedenti per il suo Ultrasound World Tour. Il tour include tappe in alcune delle mete più iconiche del mondo, con molti spettacoli già sold-out, tra cui il leggendario Madison Square Garden di New York e la O2 Arena di Londra.

In Italia, i fan possono segnare sul calendario la data del 29 novembre 2025, quando Lorde si esibirà all’Unipol Arena di Bologna. I biglietti per questo evento sono già esauriti, dimostrando il travolgente entusiasmo del pubblico italiano.

L’album è disponibile sia in formato digitale che fisico, con diverse edizioni in CD e vinile, progettate per soddisfare collezionisti e appassionati. Tra le varianti, si distinguono l’LP “Picture Disc” e “Clear Vinyl D2C”, entrambe disponibili con card autografata in esclusiva per lo shop di Universal Music Italia, e l’edizione colorata “Bath-Water” acquistabile presso Feltrinelli.

Il tour vedrà la partecipazione di artisti di supporto come Blood Orange, Japanese House e Nilüfer Yana, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei concerti.