LORDE: l’icona del pop-alternative mondiale ritorna con il nuovo singolo “WHAT WAS THAT”

Lorde fa il suo attesissimo ritorno con il nuovo singolo “What Was That”, segnando l’inizio di una nuova ed entusiasmante era musicale per la superstar neozelandese. Dopo una pausa di quasi quattro anni dal suo ultimo album “Solar Power”, l’artista vincitrice di numerosi Grammy Awards è pronta a riconquistare le classifiche con un sound che promette di sorprendere ancora una volta i suoi fan in tutto il mondo.

“What Was That”, il nuovo brano che segna il suo ritorno, è stato meticolosamente co-prodotto dalla stessa Lorde, in sinergia creativa con i talentuosi Jim E-Stack e Dan Nigro. Questa collaborazione di alto livello lascia presagire una direzione sonora innovativa e matura per la nuova fase artistica di Lorde.

Ad accompagnare l’uscita del singolo, è ora disponibile anche l’affascinante videoclip ufficiale. Le vibranti strade di New York fanno da sfondo alle immagini, con alcune scene iconiche girate nel celebre Washington Square Park. Proprio in questa location, all’inizio di questa settimana, Lorde ha entusiasmato i suoi fan con una performance pop-up a sorpresa, creando un’ondata di eccitazione e anticipazione per il suo nuovo progetto.

Lorde, originaria della Nuova Zelanda e riconosciuta universalmente per le sue straordinarie doti di autrice, ha fatto irruzione sulla scena musicale globale all’incredibile età di soli 16 anni. Il suo stile pop-alternative d’avanguardia ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e della critica. Il suo album di debutto del 2013, il best-seller “Pure Heroine”, contenente l’indimenticabile hit “Royals”, nata dalla fertile collaborazione con l’autore Joel Little, le ha valso ben due prestigiosi GRAMMY Awards, consacrandola come una delle voci più originali e influenti della sua generazione.

Il periodo tra il 2013 e il 2014 ha visto il suo impatto culturale riconosciuto anche al di fuori del mondo musicale, con prestigiose inclusioni nelle liste delle giovani persone più influenti del pianeta stilate da riviste autorevoli come TIME e Forbes.

Nel 2017, Lorde ha dimostrato la sua continua evoluzione artistica con la pubblicazione dell’album “Melodrama”. Questo lavoro, acclamato universalmente dalla critica, ha esplorato con profondità e sensibilità le complessità del mondo adulto, confermando la sua capacità di toccare corde emotive profonde nel suo pubblico.

Il 2021 ha segnato un’ulteriore svolta nel percorso musicale di Lorde con l’uscita di “Solar Power”. Nato dalla collaborazione con il rinomato produttore Jack Antonoff, questo disco ha visto l’artista immergersi nelle atmosfere della natura, reinventando ancora una volta il proprio sound e offrendo una prospettiva sonora inedita. A fine dello stesso anno, Lorde ha ulteriormente arricchito questo progetto con l’EP “Te Ao Mārama”, contenente cinque brani di “Solar Power” reinterpretati e cantati in te reo Maori, la preziosa lingua degli indigeni della Nuova Zelanda, un omaggio alle sue radici e alla sua cultura.

Più recentemente, nel 2024, i fan hanno potuto apprezzare la voce di Lorde all’interno dell’album di Charli XCX, “BRAT”, nel remix del brano “Girl, so confusing”. Le due artiste hanno anche condiviso il palco del celebre festival di Coachella la settimana scorsa, esibendosi sulle note di questo brano in una performance che ha entusiasmato il pubblico presente e online.

Con il lancio di “What Was That”, l’attenzione è ora tutta puntata su Lorde e sulla sua nuova era musicale. I fan di tutto il mondo attendono con impazienza di scoprire quali nuove sonorità ed emozioni l’artista neozelandese saprà regalare con questo attesissimo ritorno. Il panorama musicale è pronto ad accogliere il nuovo capitolo della storia di una delle artiste più talentuose e innovative del nostro tempo.