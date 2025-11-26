Connect with us

LORENZO FRAGOLA: fuori oggi 26 novembre il nuovo singolo STORTE

Published

Da oggi è disponibile in tutti gli store digitali “Storte”, il nuovo brano inedito di Lorenzo Fragola (Numero Uno/Sony Music), che sarà in rotazione radiofonica da venerdì 28 novembre. Dopo un periodo di silenzio e riflessione, il cantautore siciliano torna con una canzone intensa e personale, scritta insieme a Mameli e Andrea Bonomo, che racconta la fine di una relazione attraverso uno sguardo maturo e consapevole.

“Storte è una canzone che parla della fine di una relazione con uno sguardo maturo e consapevole, senza rancore e senza colpa, ma con il desiderio che anche i momenti di chiusura possano essere compresi e accettati per quello che sono. Storte è nata da una demo di qualche anno fa. Inizialmente era stata pensata per una voce femminile – per questo il testo si rivolge a un uomo e non a una donna – ma nel tempo questa canzone mi è rimasta addosso. Quando ho scelto di tenerla per me, interpretarla io, ho deciso di non cambiare il testo e di lasciarla nella forma in cui l’avevo scritta.”

Il nuovo singolo rinuncia volutamente ai manierismi per mettere in risalto la forza di un’emozione nuda e diretta. “Storte” è un brano crudo ed essenziale, costruito su un arrangiamento minimale dominato da piano e voce, che sorreggono la narrazione e ne esaltano il carattere confessionale. È una ballad moderna, un esercizio di maturità emotiva sul sapersi lasciare senza distruggersi, riconoscendo le crepe ma conservando l’affetto.

Lorenzo Fragola conferma così la sua crescita artistica e personale, affermandosi come un autore e interprete capace di raccontare la propria generazione con linguaggio sincero e profondo. La sua musica non segue logiche di mercato, ma nasce dall’urgenza di comunicare e condividere emozioni autentiche con il pubblico.

Il ritorno di Fragola sulle scene arriva dopo un periodo di pausa durante il quale l’artista ha affrontato una fase di introspezione, culminata di recente in un monologo televisivo che ha emozionato il pubblico per la sua verità e semplicità. “Sono Lorenzo Fragola, ora ho 30 anni, sono più vivo che mai e da grande voglio fare il cantante”, ha dichiarato durante quell’apparizione, frase che racchiude lo spirito con cui si riaffaccia oggi alla musica.

Nato a Catania nel 1995, Fragola ha iniziato il suo percorso artistico vincendo nel 2014 l’ottava edizione di X Factor. Da allora ha costruito una carriera costellata di successi: dal debutto con l’EP omonimo contenente “The Reason Why” (due volte Platino), alla partecipazione al Festival di Sanremo 2015 con “Siamo Uguali”, brano certificato doppio Platino che ha anticipato l’uscita dell’album “1995” (Oro e disco dell’anno per Radio Italia).

Negli anni successivi Fragola ha continuato a evolversi, pubblicando l’album “Zero Gravity” (certificato Oro) e firmando successi come “L’esercito del selfie” con Takagi & Ketra e Arisa, canzone simbolo dell’estate 2017. Ha inoltre contribuito come autore a hit di altri artisti tra cui “Margarita” di Marracash ed Elodie.

Nel 2022 ha inaugurato una nuova fase artistica insieme a Mameli con il progetto collaborativo “Crepacuore”, da cui sono nati singoli come “Attraverso”, “Luna fortuna” e “Happy”. Dopo tre anni di silenzio, nell’estate 2025 Fragola è tornato con “1xme1xte”, preludio al nuovo percorso culminato ora con l’uscita di “Storte”.

Il brano rappresenta dunque un passo importante della rinascita dell’artista, un ritorno alla purezza della scrittura e alla verità delle emozioni. Con “Storte”, Lorenzo Fragola si conferma una voce autentica e sensibile del pop italiano contemporaneo, capace di raccontare la fragilità e la forza che convivono nelle relazioni e nelle rinascite personali.

