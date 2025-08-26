LORENZO VIZZINI: annuncia l’arrivo di “AUSTU”, il nuovo singolo fuori venerdì 29 agosto

Lorenzo Vizzini, una delle voci più promettenti dell’attuale panorama musicale italiano, sta per rilasciare un nuovo singolo, “Austu”, in uscita venerdì 29 agosto. Questa canzone segna una nuova fase nel percorso artistico del cantautore, offrendo uno sguardo profondo e riflessivo sulla Sicilia, terra che ferisce e consola.

Il singolo “Austu”, distribuito da Surf Music su ADA Music Italy, è descritto come una ballata intima e malinconica, scritta interamente in dialetto siciliano. Vizzini stesso spiega che la canzone è nata circa un anno dopo aver lasciato la sua casa a Ragusa, rappresentando un modo per restare connesso con le sue radici. “Austu è una canzone sulla malinconia delle cose che sfuggono e sul sentirsi fuori posto, anche tra le persone che ti vogliono bene. Sulle maschere che impari a indossare da piccolo, per essere accettato. E sul mare, che per fortuna non si addormenta mai”, racconta l’artista.

Nato a Ragusa nel 1993, Vizzini ha iniziato a scrivere canzoni da bambino, sviluppando le sue abilità musicali nel pianoforte e nella chitarra. A soli 18 anni ha collaborato con artisti come Ornella Vanoni e Mario Lavezzi, segnando l’inizio di una carriera intensa nella musica. Oltre al suo percorso autonomo come cantautore, Vizzini ha collaborato con vari artisti italiani di rilievo, firmando brani per Renato Zero, Marco Mengoni, Emma, Laura Pausini e molti altri.

La canzone “Austu” è anche una riflessione sul desiderio di fuga e sull’urgenza di restare in contatto con le proprie origini. La memoria dei luoghi d’infanzia, come San Giovanni e la Playa, si intreccia con ricordi di giornali macchiati di caffè e prime sigarette, creando un’immagine viva e ruvida del Sud. Vizzini usa la lingua e la scrittura per dar vita a un racconto che chi è cresciuto in provincia può sentire molto vicino.

Con “Austu”, Lorenzo Vizzini promette di toccare le corde più profonde dell’anima, regalando una composizione che racchiude odori, voci e rituali della sua amata terra. La canzone è un invito a esplorare la complessità delle nostre origini, senza mai dimenticare le radici che ci legano.