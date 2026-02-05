Connect with us

LORENZZA: fuori ora ovunque il suo nuovo singolo “ONLY”

Un ritorno che sa di consapevolezza, di voce ritrovata e di identità che non cerca più spiegazioni. “Only”, il nuovo singolo di Lorenzza, è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali ed è il primo estratto dal suo prossimo EP “A Loren2za”, in uscita mercoledì 11 febbraio alle 18.00.

Nel nuovo progetto, l’artista sceglie di rivolgersi a sé stessa prima ancora che al pubblico, in un percorso di auto-riconoscimento e accettazione. “Only” rappresenta infatti un punto di svolta nella produzione della giovane italo-brasiliana, capace di coniugare forza e vulnerabilità, grinta e introspezione. Il singolo suona come un promemoria personale, una dichiarazione di autenticità che non ha bisogno di conferme esterne, un invito a riconciliarsi con la propria voce e con il proprio cammino.

L’intero concept di “A Loren2za” nasce da un’urgenza interiore: quella di accettare ogni parte di sé, comprese le fragilità e le contraddizioni. Il trailer d’annuncio del progetto, ambientato in un confessionale, restituisce l’essenza di questo viaggio intimo. Lorenzza racconta la difficoltà di essere compresa e, di fronte alla domanda “c’è qualcuno che ti conosce davvero?”, la risposta arriva attraverso immagini: la famiglia, la casa, le origini. Una presa di coscienza che diventa anche dichiarazione artistica.

«Questo EP è una preghiera che ho fatto a me stessa in un momento in cui avevo bisogno di farmi forza, di ricordarmi chi sono, cosa mi ha portata fin qui e quali sono i miei motivi. Dentro ci sono tutti i miei lati, anche quelli che non avevo mai mostrato prima e che le persone ancora non conoscevano. Ho voluto raccontare me stessa in modo sincero, come ho sempre fatto nel mio rap: ho parlato di ciò che sono, delle mie esperienze e anche di aspetti nuovi, mai affrontati prima. Ci sono brani più intimi, altri che toccano temi inediti per me e anche momenti più leggeri e frivoli. In fondo, è proprio questo: una preghiera rivolta a me stessa», spiega Lorenzza.

Il nome stesso dell’EP, “A Loren2za”, diventa simbolo di un ritorno alle origini, una lettera a sé stessa e al tempo stesso una dichiarazione di indipendenza. È il modo in cui l’artista sceglie di prendersi, e prendersi cura, senza lasciare ad altri il compito di definirla.

Accompagnato da un sound dai toni acidi e dissonanti, il nuovo progetto si muove tra rabbia e maturità, rivalsa e accettazione. È il suono di chi ce la sta facendo senza dimenticare da dove viene. Lorenzza conferma così il proprio posto nella scena urban italiana, distinguendosi per autenticità e profondità narrativa.

Nata nel 2002 a Bahia, in Brasile, e cresciuta a Pisa, Lorenzza Lacerda Campos ha saputo costruire una carriera fondata sull’onestà artistica e sulla capacità di raccontare con lucidità il proprio vissuto. Nei suoi testi emergono il legame con la madre, l’assenza del padre, le amicizie sincere e la resilienza di chi ha imparato a trasformare la fragilità in forza creativa. Dopo un’esordio folgorante con il suo primo EP “A LORENZZA” pubblicato nel 2024, la giovane rapper si è affermata con collaborazioni di rilievo, da Elodie in “In grado” fino ad Ariete in “La Distanza”, passando per singoli come “A chi mi ha reso fredda”, “Cose da fare” e “Amica sopra al tavolo”.

Con “Only” e con il nuovo EP “A Loren2za”, Lorenzza firma un atto di autenticità e riconciliazione. Un progetto che racconta la crescita di un’artista capace di rimanere fedele a sé stessa mentre evolve, e che conferma ancora una volta la sua voce come una delle più sincere e potenti della nuova scena rap italiana.

