LORENZZA: torna con “COSE DA FARE”

La cantautrice italo-brasiliana Lorenzza si prepara a tornare sulla scena musicale con il suo nuovo singolo “Cose Da Fare”, disponibile ovunque da mercoledì 22 ottobre alle 18:00. Questo brano segna l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera della giovane artista, che continua a intrecciare le sue radici italiane e brasiliane in una miscela unica di storie e sonorità.

L’annuncio del singolo è stato accompagnato da un trailer potente e intimo che Lorenzza ha condiviso con i suoi seguaci. Nel video, girato interamente all’interno di una casa, l’artista siede accanto alla madre in una scena illuminata da una luce morbida, mentre l’atmosfera carica di emozione sottolinea il messaggio del brano. Le domande poste nel trailer risuonano profonde e genuine: “Pensavi che sarebbe stato facile costruirti una carriera così? Hai dimenticato tutti i sacrifici che hai fatto fino a qui? Hai dimenticato da dove vieni e chi sei?”

Con “Cose Da Fare”, Lorenzza offre una riflessione sul percorso personale e professionale che ha intrapreso. Il brano, scritto in italiano e portoghese, è un omaggio alle sue origini e un promemoria della strada percorsa finora. La sua scrittura è diretta e senza filtri, capace di unire vulnerabilità e determinazione.

Nata a Bahia nel 2002 e cresciuta a Pisa, Lorenzza Lacerda Campos, conosciuta come Lorenzza, si è distinta nel panorama musicale per il suo flow autentico e coinvolgente. I suoi testi affrontano temi personali e universali, dal trasferimento in Italia all’assenza del padre, fino alle sfide delle relazioni e la forza delle vere amicizie. Dopo essere emersa con una serie di freestyle, nel novembre 2024 Lorenzza ha pubblicato il suo primo EP “A LORENZZA”, consolidando la sua voce originale e promettente nella scena urban.

L’attesa per “Cose Da Fare” è alta, e i fan stanno già sostenendo Lorenzza in questo nuovo capitolo. Il singolo è solo un tassello dell’evoluzione dell’artista, che continua a sorprendere con la sua capacità di raccontare storie con sincerità e potenza. La sua carriera è un viaggio che non ha mai perso di vista le radici, e “Cose Da Fare” promette di essere un promemoria di come passato e presente si intrecciano nella musica di Lorenzza.