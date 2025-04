LOUS AND THE YAKUZA è tornata con “NO BIG DEAL”

Eclettica e poliedrica, Lous and The Yakuza, l’artista belga di origini congolesi, è tornata con un nuovo entusiasmante EP, No Big Deal. Questa uscita rappresenta un cambiamento significativo nel percorso della cantante, segnando una nuova era musicale con il debutto di brani in inglese, un evento che aggiunge ulteriore profondità al suo repertorio già acclamato in francese.

Questo progetto si caratterizza per essere intimo, diretto e onesto. Con una produzione essenziale e un tono esplicito, No Big Deal riporta Lous alla vera essenza della musica. La raccolta di tre brani esplora le complessità delle relazioni, integrando un mix di sonorità che spaziano dal rock al pop all’R’n’B. Con testi metaforici e diretti, cantati in inglese e francese, l’EP cattura la vulnerabilità e l’onestà delle emozioni umane.

La focus track, “Good to Know”, è un affascinante mix di inglese e francese, che riflette sul dolore persistente di una rottura. Il brano esplora la guarigione di un cuore spezzato, affrontando il senso di colpa che può emergere quando la comunicazione tra due persone viene meno. Questo tema di connessione persa e dolore è centrale nell’EP, tessendo un filo conduttore che continua con le altre tracce.

“Casse-toi” è una canzone dolceamara carica di emozioni, che parla della difficoltà di superare la perdita di qualcuno. Esplora come un amore profondo possa rendere una persona disposta a sopportare il dolore per avere un’altra possibilità di amare. Infine, “Sad boy’s anthem” è un brano delicato e potente sulla riscoperta dell’amore dopo le cicatrici emotive. Celebra la pace che si trova nell’essere visti e amati per quello che si è, nonostante le complicazioni del passato.

Lous and The Yakuza ha collaborato con un A-Team di talenti per No Big Deal, compreso il sound engineer vincitore di un Grammy, Alex Tumay, e il mastering di Joe LaPorta. La produzione è arricchita dalle influenze diverse di Fred Ball, Jeff Shum e Digi, il che contribuisce a plasmare il suono organico ed emozionale dell’EP.

Lous continua a espandere il suo impero artistico oltre la musica, immergendosi nel mondo della moda come uno dei volti globali di Louis Vuitton e guadagnandosi una copertina su Vogue France. La sua arte si estende anche a pittura e manga, mostrando una versatilità unica nel panorama delle arti visive. Con No Big Deal, Lous and The Yakuza riafferma la sua passione per la musica e la narrazione, rendendo questa nuova era una delle sue opere più attese e personali.