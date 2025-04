LOUS AND THE YAKUZA è tornata oggi con il suo nuovo Ep “NO BIG DEAL”.

La talentuosa artista belga di origini congolesi Lous and The Yakuza è tornata sulla scena musicale con il suo nuovo EP, “No Big Deal”, un progetto intimo e diretto che rappresenta una svolta significativa nel suo percorso artistico. Per la prima volta, Lous si esprime principalmente in inglese, aprendo un nuovo capitolo dopo aver conquistato pubblico e critica a livello internazionale con il suo repertorio in francese.

“No Big Deal” nasce da un processo creativo focalizzato sull’essenzialità. La produzione minimalista e il tono schietto ed esplicito riportano Lous alla radice della sua musica. Questa nuova direzione è ulteriormente sottolineata dall’introduzione di canzoni in inglese, che affiancano i brani in francese che l’hanno resa celebre.

L’uscita dell’EP è accompagnata dal video ufficiale della focus track “Good to Know”, diretto dalla stessa Lous. Il video è un’ode alla semplicità e al profondo legame con la natura, mostrando l’artista in un’atmosfera giocosa e serena. Attraverso immagini calde e introspettive, girate in un ambiente che trasmette pace e connessione con il mondo naturale, Lous crea un legame intimo con lo spettatore.

“No Big Deal” è un progetto caratterizzato dalla sua semplicità: crudo, intimo e autentico. Come afferma Lous and The Yakuza, “‘No Big Deal’ è un breve viaggio attraverso le varie fasi di una relazione. Con un mix di sound che vanno dal rock, al pop all’ R’n’B e con testi metaforici e diretti, cantati in inglese, francese e in entrambe le lingue nella stessa canzone. Questo progetto racchiude la vulnerabilità e l’onestà necessarie per elaborare il dolore che un amore può provocare, ma anche per celebrarlo. L’intento di pubblicare questo progetto è quello di tornare alla mia passione per la scrittura di canzoni, nel modo più concreto e naturale.”

Con “No Big Deal”, Lous and The Yakuza intraprende un nuovo e promettente capitolo nella sua carriera musicale, mostrando una nuova sfaccettatura della sua arte e aprendosi a un pubblico ancora più vasto con la sua inedita produzione in lingua inglese. Questo EP segna un ritorno all’essenza della sua musica, promettendo un’esperienza autentica e coinvolgente per i suoi fan.