Luca Argentero è l’“Avvocato Ligas”: il nuovo legal drama Sky Original dal 6 marzo su Sky e NOW

Luca Argentero torna protagonista sul piccolo schermo con una nuova serie Sky Original che promette di unire tensione, carisma e riflessioni sulla giustizia. “Avvocato Ligas”, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, debutta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 6 marzo 2026, inaugurando il primo legal drama targato Sky.

Lorenzo Ligas è un avvocato penalista tanto brillante quanto controverso: geniale, affascinante e spregiudicato, ma anche incline all’autosabotaggio. Un personaggio che si muove al confine tra etica e ambizione, dove la legge è fatta di regole ma Ligas segue soltanto le proprie. “La legge è fatta di regole, ma lui segue soltanto le sue” recita la descrizione ufficiale della serie, che affida ad Argentero il compito di dare volto e carisma a una figura destinata a lasciare il segno nel panorama televisivo italiano.

Tratta dal romanzo di Gianluca Ferraris “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti”, edito da Corbaccio e disponibile in libreria dal 3 marzo, la serie si articola in sei episodi diretti da Fabio Paladini e scritti da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.

Nel cast figurano volti noti e talenti emergenti: accanto a Luca Argentero troviamo Marina Occhionero nel ruolo di Marta Carati, giovane praticante guidata da ideali solidi e convinzioni incrollabili; Barbara Chichiarelli nei panni di Annamaria Pastori, pubblico ministero e acuta “rivale” di Ligas in aula; e ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno, rispettivamente l’ex moglie Patrizia Roncella e Paolo, il miglior amico dell’avvocato.

La trama si concentra sulla caduta e la rinascita del protagonista: quando Ligas viene allontanato dallo studio legale che lo ha reso celebre, a causa della sua difficoltà nel separare il dovere dal piacere, è costretto a ripartire da zero. Insieme alla sua giovane praticante, accetterà casi difficili e apparentemente senza speranza per riconquistare il proprio posto al vertice. Una sfida personale e professionale che mette in luce il confine sottile tra genialità e autodistruzione.

“Avvocato Ligas” sarà disponibile su Sky Atlantic con i primi due episodi dal 6 marzo. Successivamente, ogni venerdì verrà pubblicato un nuovo episodio, fino al 3 aprile. Gli abbonati Sky da oltre tre anni, grazie al programma loyalty Sky Extra, potranno accedere in anteprima agli episodi on demand ogni martedì con la formula “Primissime”.

Con questa produzione, Sky prosegue nel solco delle serie di qualità che esplorano personaggi forti e tematiche complesse, portando sullo schermo una figura di avvocato fuori dagli schemi, tra brillantezza professionale e fragilità personale. Un ritratto moderno e sfaccettato di chi, in un’aula di tribunale, combatte per la verità ma finisce spesso per dover fare i conti con se stesso.

“Avvocato Ligas” è la nuova prova d’attore di Luca Argentero, che torna a confrontarsi con un ruolo intenso e contraddittorio, per raccontare la storia di un uomo tanto ammaliante quanto imperfetto, dove ogni caso affrontato in aula diventa anche una battaglia interiore.