Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Luca Argentero è l’“Avvocato Ligas”: il nuovo legal drama Sky Original dal 6 marzo su Sky e NOW

Published

Luca Argentero torna protagonista sul piccolo schermo con una nuova serie Sky Original che promette di unire tensione, carisma e riflessioni sulla giustizia. “Avvocato Ligas”, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, debutta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 6 marzo 2026, inaugurando il primo legal drama targato Sky.

Lorenzo Ligas è un avvocato penalista tanto brillante quanto controverso: geniale, affascinante e spregiudicato, ma anche incline all’autosabotaggio. Un personaggio che si muove al confine tra etica e ambizione, dove la legge è fatta di regole ma Ligas segue soltanto le proprie. “La legge è fatta di regole, ma lui segue soltanto le sue” recita la descrizione ufficiale della serie, che affida ad Argentero il compito di dare volto e carisma a una figura destinata a lasciare il segno nel panorama televisivo italiano.

Tratta dal romanzo di Gianluca Ferraris “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti”, edito da Corbaccio e disponibile in libreria dal 3 marzo, la serie si articola in sei episodi diretti da Fabio Paladini e scritti da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.

Nel cast figurano volti noti e talenti emergenti: accanto a Luca Argentero troviamo Marina Occhionero nel ruolo di Marta Carati, giovane praticante guidata da ideali solidi e convinzioni incrollabili; Barbara Chichiarelli nei panni di Annamaria Pastori, pubblico ministero e acuta “rivale” di Ligas in aula; e ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno, rispettivamente l’ex moglie Patrizia Roncella e Paolo, il miglior amico dell’avvocato.

La trama si concentra sulla caduta e la rinascita del protagonista: quando Ligas viene allontanato dallo studio legale che lo ha reso celebre, a causa della sua difficoltà nel separare il dovere dal piacere, è costretto a ripartire da zero. Insieme alla sua giovane praticante, accetterà casi difficili e apparentemente senza speranza per riconquistare il proprio posto al vertice. Una sfida personale e professionale che mette in luce il confine sottile tra genialità e autodistruzione.

“Avvocato Ligas” sarà disponibile su Sky Atlantic con i primi due episodi dal 6 marzo. Successivamente, ogni venerdì verrà pubblicato un nuovo episodio, fino al 3 aprile. Gli abbonati Sky da oltre tre anni, grazie al programma loyalty Sky Extra, potranno accedere in anteprima agli episodi on demand ogni martedì con la formula “Primissime”.

Con questa produzione, Sky prosegue nel solco delle serie di qualità che esplorano personaggi forti e tematiche complesse, portando sullo schermo una figura di avvocato fuori dagli schemi, tra brillantezza professionale e fragilità personale. Un ritratto moderno e sfaccettato di chi, in un’aula di tribunale, combatte per la verità ma finisce spesso per dover fare i conti con se stesso.

“Avvocato Ligas” è la nuova prova d’attore di Luca Argentero, che torna a confrontarsi con un ruolo intenso e contraddittorio, per raccontare la storia di un uomo tanto ammaliante quanto imperfetto, dove ogni caso affrontato in aula diventa anche una battaglia interiore.

 

In this article:, , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Tecnologia

Nilox: ecco i prodotti per gli atleti di tutti i giorni

Spettacolo

Da domani la colonna sonora di “Stranger Things 5” in digitale, CD, vinile e musicassetta

Spettacolo

Lefar torna sulla scena urban napoletana con il nuovo singolo “NICO PAZ”

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Motori

MINI Countryman E: oltre 500 km di autonomia per la nuova era elettrica

Motori

Arriva in Italia la nuova gamma CUPRA Tribe Edition

Spettacolo

“DTF St. Louis”: la nuova serie HBO Original debutta in Italia il 2 marzo

Spettacolo

Luca Argentero è l’“Avvocato Ligas”: il nuovo legal drama Sky Original dal 6 marzo su Sky e NOW

Moda

TUCANO URBANO WarmPower: la linea riscaldante che trasforma l’inverno in alleato per chi viaggia in moto e scooter

Spettacolo

Cesare Cremonini inaugura il “Cremonini Live26” con la data zero a Gorizia

Motori

Opel GT: vent’anni dopo, la spider che ha fatto sognare torna protagonista

Società

Oltre Roma 2026: il Castello Boncompagni Viscogliosi accoglie il Lazio del vino e del beverage

Spettacolo

Prince: tornano “HITnRUN phase one” e “phase two” per il decimo anniversario, ora anche in vinile

Sport

Samsung presenta SOVIS Milano Cortina 2026: un linguaggio visivo che unisce arte e tecnologia

Tecnologia

Mijia Smart Audio Glasses: il nuovo passo di Xiaomi verso l’audio indossabile

Motori

Mazda CX-5 raggiunge i cinque milioni di unità vendute nel mondo

Giochi

Dawn of War IV: il ritorno degli Ork infiamma il campo di battaglia

Motori

Apre Rétromobile 2026: tutta la creatività di Citroën illustrata attraverso le sue concept car
Reale Mutua per gli Internazionali

Sport

Reale Mutua rinnova con FITP, Main Partner agli Internazionali BNL di Roma

Spettacolo

LACRIM: Svelata la tracklist di “CIPRIANI”, il nuovo album in uscita il 6 febbraio
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Da domani la colonna sonora di “Stranger Things 5” in digitale, CD, vinile e musicassetta

Domani arriva in tutti i formati “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5”, la colonna sonora ufficiale della quinta e ultima stagione...

57 minuti ago

Spettacolo

Lefar torna sulla scena urban napoletana con il nuovo singolo “NICO PAZ”

Dopo aver attirato l’attenzione del pubblico con brani come “TOP”, “PSG”, “KHABIB” e “BRATZ”, Lefar è pronto a fare un nuovo passo nel suo...

1 ora ago

Spettacolo

“DTF St. Louis”: la nuova serie HBO Original debutta in Italia il 2 marzo

La piattaforma HBO Max ha annunciato l’arrivo di una nuova produzione originale destinata a catturare l’attenzione del pubblico internazionale. “DTF St. Louis”, limited series...

3 ore ago

Spettacolo

Cesare Cremonini inaugura il “Cremonini Live26” con la data zero a Gorizia

Sarà Cesare Cremonini ad aprire ufficialmente il suo nuovo tour con la data zero del “Cremonini Live26”, in programma il 31 maggio all’Aeroporto Amedeo...

3 ore ago