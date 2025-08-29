LUCHÈ: ben due brani nella Top 10 Canzoni d’Estate di Spotify Italia con “NESSUNA” (oro) e “GINEVRA”

Luchè si conferma protagonista assoluto della scena musicale italiana, conquistando la classifica delle Top 10 Canzoni d’Estate di Spotify Italia con due brani certificati oro. “Nessuna” si posiziona al quinto posto, mentre “Ginevra”, in collaborazione con Geolier, raggiunge il settimo. Entrambi i brani formano parte del nuovo album “IL MIO LATO PEGGIORE”, che ha già ottenuto la certificazione oro e ha ricevuto ampio consenso sia dal pubblico che dalla critica.

I due brani non solo hanno catturato l’attenzione su Spotify ma hanno anche fatto breccia su TikTok, con “NESSUNA” vantando oltre 95mila contenuti generati. *Luchè continua a portare la sua musica dal vivo con un ricco tour estivo che include tappe in tutta Italia, tra cui il celebre Stadio Diego Armando Maradona e festival prestigiosi come il Termoli Summer Festival e il Rock in Roma.

L’artista sta inoltre per lanciare il suo “LUCHÈ ARENA TOUR”, che partirà il 15 settembre all’Unipol Forum di Milano. Questo tour promette spettacoli straordinari nei principali palasport italiani, consolidando la sua posizione come uno dei pilastri dello street rap nazionale. La tournée includerà tappe a Roma, Firenze, Torino e Bari, tra le altre.