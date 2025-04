LUSAINT, esce JOKING: l’artista da 80 milioni di streaming, in Italia ad agosto

La talentuosa artista britannica Lusaint ha annunciato il prossimo lancio del suo singolo “Joking”, in anteprima il 18 aprile su tutte le radio. Il brano, che fa parte del nuovo EP intitolato “The Apothecary”, promette di conquistare il pubblico con la sua combinazione di voce potente e ritmi incisivi.

Joking mette in mostra il lato più pop di Lusaint, con la sua voce dolce e potente, accompagnata da ritmi di batteria irresistibili e chitarre dal suono elegante.

La cantante, nota per i suoi oltre 80 milioni di streaming e il successo del singolo “Neon Lights”, ha recentemente concluso un tour britannico completamente sold-out. Il videoclip di “Joking”, anticipato da un visualiser, promette di essere altrettanto coinvolgente.

In merito al significato del brano, Lusaint ha dichiarato: “Joking parla delle parole non dette, dei momenti di dubbio, dell’afferrarsi a qualcosa perché familiare, anche quando senti di non essere riconosciuto come vorresti.”

Nata e cresciuta a Manchester, Lusaint ha iniziato la sua carriera esibendosi in locali con cover di artisti come Ella Fitzgerald e Nina Simone. Tuttavia, il suo talento è emerso nel 2019 con una reinterpretazione di “Don’t Let Go” delle En Vogue, diventando la canzone più Shazamata del Regno Unito in un solo giorno.

Il debutto dell’EP “Dark Horse” nel 2023 ha confermato il talento di Lusaint, che ha accumulato oltre 10 milioni di streaming e ottenuto un grande supporto dalla critica. Il successo internazionale della cantante si è consolidato con l’apertura dei concerti di artisti del calibro di Raye, Tom Grennan e Jess Glynne.

Mentre si prepara a pubblicare il suo prossimo EP, Lusaint sarà in tour quest’estate, aprendo i concerti di JP Cooper, Robert Plant e Michael Kiwanuka, e partecipando a numerosi festival. Un momento clou sarà il suo esclusivo concerto nel suggestivo Parco Archeologico di Paestum il 17 agosto.