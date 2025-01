“M – Il Figlio del Secolo”: la serie sulla nascita del fascismo in Italia debutta su Sky e NOW

Dopo il successo riscosso all’81ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove è stata presentata in anteprima mondiale fuori concorso, arriva in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 10 gennaio la nuova serie Sky Original M – Il Figlio del Secolo. Tratta dal romanzo omonimo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale (edito da Bompiani), la serie racconta con rigore storico la nascita del fascismo e l’ascesa di Benito Mussolini al potere.

La serie, diretta da Joe Wright (L’ora più buia, Espiazione, Cyrano), è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment (gruppo Fremantle), in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, e in collaborazione con Fremantle e Cinecittà S.p.A. La distribuzione internazionale è affidata a Fremantle.

A interpretare Benito Mussolini è Luca Marinelli, uno degli attori italiani più apprezzati e premiati, vincitore del David di Donatello, del Nastro d’Argento, della Coppa Volpi al Festival di Venezia e del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino. Accanto a lui, un cast di grande livello: Francesco Russo (Call My Agent – Italia, Freaks Out) nel ruolo di Cesare Rossi, Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie, Favolacce) nei panni di Margherita Sarfatti, Benedetta Cimatti (Ricordi?) come Donna Rachele, Gaetano Bruno (Martin Eden) che interpreta Giacomo Matteotti e Paolo Pierobon (Esterno Notte) nei panni di Gabriele D’Annunzio. La serie sarà accompagnata da una colonna sonora originale firmata da Tom Rowlands, membro del celebre duo britannico The Chemical Brothers, pluripremiato con 6 Grammy Awards.

Scritta da Stefano Bises (Gomorra – La Serie, The New Pope) e Davide Serino (1992, Il Re), M – Il Figlio del Secolo ripercorre gli eventi chiave che portarono Mussolini a fondare i Fasci Italiani nel 1919 e, successivamente, a instaurare la dittatura. La narrazione arriva fino al famigerato discorso in Parlamento del 1925, successivo all’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti.

Accanto alla ricostruzione storica, la serie esplora la sfera privata di Mussolini, dalle sue relazioni con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti, e altre figure iconiche dell’epoca. Come il romanzo da cui è tratta, la serie racconta la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e di un uomo capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.

M – Il Figlio del Secolo si distingue per un linguaggio contemporaneo e originale: Mussolini rompe la quarta parete per svelare i suoi pensieri più inconfessabili e commentare le svolte della Storia. Questo approccio dona alla serie un carattere unico, mescolando toni drammatici, umorismo nero e un’estetica pop. La serie offre uno sguardo critico e senza filtri sull’uomo che, pur avendo tradito ideali e istituzioni, riuscì a sedurre un’intera nazione, trasformandosi nel suo incontrastato Duce.

M – Il Figlio del Secolo andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Sky Atlantic e sarà disponibile on demand anche in 4K HDR. Una produzione che promette di essere uno degli appuntamenti televisivi più attesi del 2024.