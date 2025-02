Mai Shiranui si unisce al roster di Street Fighter 6

Mai Shiranui fa il suo debutto in Street Fighter 6! La leggendaria kunoichi di SNK si unisce oggi al roster del celebre picchiaduro, portando con sé tutto il fascino e le tecniche che l’hanno resa un’icona della saga Fatal Fury. Disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC via Steam, Mai rappresenta solo il secondo personaggio ospite nella storia del franchise, unendo il suo stile di combattimento a quello dei guerrieri di Street Fighter.

I giocatori potranno scoprire Mai nelle modalità di gioco Fighting Ground, per intense battaglie uno contro uno, World Tour, dove Mai diventa un nuovo Maestro da cui apprendere le sue mosse leggendarie, e Battle Hub, in cui i giocatori potranno sfruttare il suo stile inedito nelle battaglie tra avatar.

Chi possiede il Year 2 Character Pass o l’Ultimate Pass potrà accedere immediatamente a Mai, che è acquistabile anche separatamente con i Fighter Coins. Oltre alla sua inconfondibile presenza scenica, Mai arriva con due outfit distinti: il classico costume della serie Fatal Fury e una versione aggiornata ispirata a Fatal Fury: City of the Wolves, acquistabile tramite Fighter Coins o sbloccabile massimizzando il legame con Mai nel World Tour.

L’arrivo di Mai porta con sé una serie di aggiornamenti e miglioramenti per l’esperienza di gioco. Il noto ex-giocatore competitivo e attuale sviluppatore di Street Fighter 6, Woshige, diventa un avversario speciale nel Battle Hub. Sfida Woshige con Luke, Cammy e Akuma per ottenere un’emote esclusiva e un’illustrazione personalizzata.

I giocatori d’élite potranno scalare i nuovi ranghi Maestro Superiore, Gran Maestro e Maestro Definitivo, con premi esclusivi per chi raggiunge questi livelli.

Tra i miglioramenti alla qualità della vita si aggiungono nuove funzioni per i replay, come la possibilità di rivedere l’ultimo match direttamente dalla schermata dei risultati e opzioni di pausa più versatili. Nel World Tour vengono introdotte ottimizzazioni, tra cui una sezione migliorata dedicata ai Maestri, con suggerimenti su dove trovarli e come arruolarsi. Inoltre, arrivano nuove impostazioni per i tornei locali, come la possibilità di bloccare le schermate introduttive e di outro e automatizzare la selezione degli stage casuali. Infine, il ripristino della partita nelle stanze personalizzate consentirà di riprendere un match interrotto dall’inizio del round in cui si è verificata la disconnessione.

Come mostrato nel trailer di gameplay pubblicato su YouTube, Mai mantiene il suo stile di combattimento iconico, combinando proiettili infuocati, calci in picchiata e una mobilità sorprendente. I giocatori potranno utilizzare le sue tecniche ninja per controllare il campo di battaglia e affrontare avversari con la sua eleganza letale.