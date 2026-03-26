Malika Ayane torna con “(siamo tutti) animali notturni” feat. DOV’È LIANA

Dopo aver conquistato pubblico e critica al Festival di Sanremo con il brano “animali notturni”, Malika Ayane torna con una nuova e sorprendente versione del pezzo: “(siamo tutti) animali notturni”. L’inedito sarà disponibile in digitale da venerdì 27 marzo e rappresenta una reinterpretazione creata in collaborazione con il trio francese DOV’È LIANA.

Questo nuovo progetto porta a un incontro tra la raffinata eleganza di Malika Ayane e le sonorità sofisticate della scena elettronica d’oltralpe. I Dov’è Liana, noti per la loro capacità di fondere il french touch con influenze italiane e tessiture elettroniche, regalano al brano una veste sonora inedita, più cosmopolita ma ancora riconoscibile nello stile elegante della cantante milanese.

“(siamo tutti) animali notturni” non è soltanto una nuova versione, ma un invito ad esplorare la notte come spazio di libertà e introspezione. La voce di Malika, calda e intensa, si intreccia alle sfumature elettroniche del trio francese, disegnando un paesaggio sonoro sospeso tra sogno e realtà.

Il brano sarà disponibile non solo sulle principali piattaforme digitali ma anche su un esclusivo 45 giri che raccoglie sul lato A il brano sanremese originale — ancora oggi tra i più trasmessi dalle radio — e sul lato B la nuova reinterpretazione con i Dov’è Liana. Un oggetto da collezione che celebra un percorso musicale in continua evoluzione e l’incontro tra due sensibilità artistiche diverse ma complementari.

Malika Ayane conferma così la sua capacità di rinnovarsi con naturalezza, muovendosi con sicurezza tra pop, elettronica e sperimentazione. “(siamo tutti) animali notturni” segna un nuovo capitolo della sua carriera, un ponte tra Sanremo e la scena internazionale, tra la ricerca di sé e la condivisione emotiva con il pubblico.

L’artista, da sempre attenta alla qualità musicale e alla cura dei dettagli, offre ancora una volta una prova di maturità e sensibilità artistica. Questa collaborazione con i Dov’è Liana apre una finestra su sonorità contemporanee e multiculturalità, confermando Malika Ayane come una delle voci più versatili e raffinate della musica italiana.