Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Produttrice discografica, volto amatissimo della televisione e donna dalla schiettezza disarmante, Mara Maionchi è la protagonista della quarta puntata di “Casa Perfetta 2”, il podcast e vodcast condotto da Gianluca Torre e prodotto da Dopcast. Il format, disponibile ogni martedì su YouTube e sulle principali piattaforme, racconta in dieci episodi le storie, i ricordi e le ironie di ospiti che si mettono a nudo con sincerità.

In questo episodio Mara Maionchi regala un ritratto vivissimo di sé, tra aneddoti di carriera e riflessioni personali, spaziando con la consueta verve dal lavoro nella musica agli esordi, fino ai premi e alla vita privata.

La conversazione con Gianluca Torre si apre con un sorriso. Parlando dei riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera, la Maionchi confessa di essere particolarmente affezionata ai celeberrimi tapiro d’oro. “Al tapiro! Ne ho presi quattro sì… mi piace il tapiro perché sottolinea una mia debolezza. Ho detto una sciocchezza e mi hanno dato il tapiro, mi piace molto!” racconta con ironia. Alla battuta di Torre che sottolinea il numero, lei risponde ridendo: “Abbastanza sì, se Dio vuole sì”. Non manca una riflessione autoironica: “Di evidente ho un brutto carattere, mi arrabbio magari quando non serve, sono pigra, molto pigra… La pigrizia mi dà sollievo!”

Dalla segretaria d’ufficio stampa ai grandi della musica: così Mara Maionchi rievoca l’inizio della sua carriera, un percorso che – come confessa – nacque quasi per caso. “Poi un giorno ho trovato un annuncio sul Corriere della Sera, in cui c’era scritto: ‘Casa discografica cerca segretaria per ufficio stampa’. Mi sono presentata e mi ha assunta Alfredo Rossi, il proprietario dell’Ariston. Era importante, aveva la Vanoni, Mino Reitano, i Corvi…” Da lì comincia il suo apprendistato nel mondo musicale, un mondo che non avrebbe più lasciato. Ricordando Ornella Vanoni agli inizi, Maionchi aggiunge: “Mi trattava sempre male… ma era una donna molto intelligente e carina!”

I ricordi si fanno poi più intimi quando Mara rievoca il suo matrimonio con Alberto Salerno. “Quando mi sono sposata siamo andati in comune io e Alberto la mattina da soli, non c’erano parenti e altri invitati”, racconta sorridendo. Cinque anni dopo, i due si sposarono anche in chiesa, ancora una volta da soli. Ma un dettaglio sorprende e commuove: “Mia sorella volle farmi una festicciola tra amici intimi e a metà serata arrivò anche Gianna Nannini… mi portò un bellissimo servizio di piatti Wedgwood che mi avevano regalato i suoi genitori. È stato l’unico regalo del mio matrimonio. Ce l’ho tutt’ora e ancora lo uso!”

Il tono ironico ritorna quando Torre chiede a Maionchi di ascoltare un suo “provino” canoro. La produttrice, fedele alla sua franchezza, non risparmia il giudizio: “Inutile… canti come lui, fai le stesse inflessioni, non hai niente di personale! A cosa serve essere impersonali?”. E con la schiettezza che da sempre la contraddistingue rincara: “Se devi fare l’artista perché devi essere impersonale, che ci devi rompere i coglioni?”

Dietro la ruvida ironia, però, emerge una verità profonda sul suo modo di intendere l’arte: l’autenticità come unica chiave per distinguersi. “Devi trovare la tua strada, che è diverso! Devi fare fatica, devi cercare chi sei veramente! Se sei qualcosa… se non sei niente pazienza!”

“Casa Perfetta 2” conferma anche in questa quarta puntata la sua capacità di fare emergere il lato umano e inedito dei suoi ospiti. Con Mara Maionchi il risultato è irresistibile: un racconto sincero, spiazzante e vero, come la donna che da decenni illumina con la sua energia e spontaneità la musica e la televisione italiana.