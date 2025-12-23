Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Published

Produttrice discografica, volto amatissimo della televisione e donna dalla schiettezza disarmante, Mara Maionchi è la protagonista della quarta puntata di “Casa Perfetta 2”, il podcast e vodcast condotto da Gianluca Torre e prodotto da Dopcast. Il format, disponibile ogni martedì su YouTube e sulle principali piattaforme, racconta in dieci episodi le storie, i ricordi e le ironie di ospiti che si mettono a nudo con sincerità.

In questo episodio Mara Maionchi regala un ritratto vivissimo di sé, tra aneddoti di carriera e riflessioni personali, spaziando con la consueta verve dal lavoro nella musica agli esordi, fino ai premi e alla vita privata.

La conversazione con Gianluca Torre si apre con un sorriso. Parlando dei riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera, la Maionchi confessa di essere particolarmente affezionata ai celeberrimi tapiro d’oro. “Al tapiro! Ne ho presi quattro sì… mi piace il tapiro perché sottolinea una mia debolezza. Ho detto una sciocchezza e mi hanno dato il tapiro, mi piace molto!” racconta con ironia. Alla battuta di Torre che sottolinea il numero, lei risponde ridendo: “Abbastanza sì, se Dio vuole sì”. Non manca una riflessione autoironica: “Di evidente ho un brutto carattere, mi arrabbio magari quando non serve, sono pigra, molto pigra… La pigrizia mi dà sollievo!”

Dalla segretaria d’ufficio stampa ai grandi della musica: così Mara Maionchi rievoca l’inizio della sua carriera, un percorso che – come confessa – nacque quasi per caso. “Poi un giorno ho trovato un annuncio sul Corriere della Sera, in cui c’era scritto: ‘Casa discografica cerca segretaria per ufficio stampa’. Mi sono presentata e mi ha assunta Alfredo Rossi, il proprietario dell’Ariston. Era importante, aveva la Vanoni, Mino Reitano, i Corvi…” Da lì comincia il suo apprendistato nel mondo musicale, un mondo che non avrebbe più lasciato. Ricordando Ornella Vanoni agli inizi, Maionchi aggiunge: “Mi trattava sempre male… ma era una donna molto intelligente e carina!”

I ricordi si fanno poi più intimi quando Mara rievoca il suo matrimonio con Alberto Salerno. “Quando mi sono sposata siamo andati in comune io e Alberto la mattina da soli, non c’erano parenti e altri invitati”, racconta sorridendo. Cinque anni dopo, i due si sposarono anche in chiesa, ancora una volta da soli. Ma un dettaglio sorprende e commuove: “Mia sorella volle farmi una festicciola tra amici intimi e a metà serata arrivò anche Gianna Nannini… mi portò un bellissimo servizio di piatti Wedgwood che mi avevano regalato i suoi genitori. È stato l’unico regalo del mio matrimonio. Ce l’ho tutt’ora e ancora lo uso!”

Il tono ironico ritorna quando Torre chiede a Maionchi di ascoltare un suo “provino” canoro. La produttrice, fedele alla sua franchezza, non risparmia il giudizio: “Inutile… canti come lui, fai le stesse inflessioni, non hai niente di personale! A cosa serve essere impersonali?”. E con la schiettezza che da sempre la contraddistingue rincara: “Se devi fare l’artista perché devi essere impersonale, che ci devi rompere i coglioni?”

Dietro la ruvida ironia, però, emerge una verità profonda sul suo modo di intendere l’arte: l’autenticità come unica chiave per distinguersi. “Devi trovare la tua strada, che è diverso! Devi fare fatica, devi cercare chi sei veramente! Se sei qualcosa… se non sei niente pazienza!”

“Casa Perfetta 2” conferma anche in questa quarta puntata la sua capacità di fare emergere il lato umano e inedito dei suoi ospiti. Con Mara Maionchi il risultato è irresistibile: un racconto sincero, spiazzante e vero, come la donna che da decenni illumina con la sua energia e spontaneità la musica e la televisione italiana.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Marco Vergani, l’attore psicanalista che unisce arte e mente

Motori

Triumph presenta le nuove Tracker 400 e Thruxton 400: stile e prestazioni nella gamma Modern Classics

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Spettacolo

Danno torna con “Tom Waits”: un omaggio tra jazz, blues e hip hop

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Spettacolo

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Motori

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Motori

BYD celebra il traguardo dei 15 milioni di veicoli a nuova energia prodotti

Tecnologia

Bosch porta l’intelligenza artificiale nel cockpit: anteprima mondiale al CES 2026

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Motori

2025 da record per Stellantis Heritage: dieci anni di passione e cultura automobilistica

Motori

Yamaha investe nel talento dei giovani tecnici con la Yamaha BLU CRU Technical School
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Dopo tre anni di assenza dal nostro Paese, Gilberto Gil, autentica leggenda della musica brasiliana, torna in Italia con il progetto “Gilberto Gil in...

3 ore ago

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Il viaggio di MasterChef Italia riparte nella notte di Natale con i venti cuochi amatoriali pronti a contendersi il titolo di nuovo MasterChef italiano....

5 ore ago

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Il viaggio musicale di Claudio Baglioni attraverso l’Italia si concluderà in una delle piazze più belle e simboliche del Paese. Piazza San Carlo a...

8 ore ago

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Il collettivo elettronico più iconico della scena italiana e internazionale è pronto a un nuovo inizio. Venerdì 16 gennaio 2026 uscirà “BLOOOM”, il nuovo...

8 ore ago