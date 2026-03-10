MARA SATTEI: fuori da venerdì 13 marzo in digitale le ultime 3 tracce del suo nuovo album “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO”

Dopo la partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “le cose che non sai di me”, Mara Sattei torna con il nuovo album “Che me ne faccio del tempo”, disponibile da venerdì 13 marzo su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD e doppio vinile, anche in edizione autografata.

“Che me ne faccio del tempo” si presenta come un progetto intimo e stratificato, capace di indagare il significato del tempo non solo come successione di minuti, ma come dimensione emotiva e spazio di ascolto. Nel disco il tempo diventa “atto di presenza” e occasione di consapevolezza, un invito a fermarsi e vivere ogni canzone come esperienza piena, senza fretta.

L’album raccoglie sedici brani che alternano atmosfere delicate e sonorità più contemporanee, confermando lo stile versatile dell’artista. Nella tracklist figurano, oltre ai singoli già noti, collaborazioni di grande rilievo con Elisa, Noemi, thasup e Mecna, compagni di viaggio che affiancano Mara Sattei nella sua nuova esplorazione musicale. Tra i momenti più attesi, il brano “mi penserai” con Elisa, che finalmente approda sulle piattaforme digitali, arricchendo ulteriormente il percorso dell’artista.

Mecna, già accanto a Mara durante la serata cover del Festival di Sanremo in una raffinata reinterpretazione de “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli, firma anche la collaborazione nel brano “eravamo un’idea”. Il disco include inoltre i singoli “sopra di me”, “giorni tristi” e “e chissà se ricordo”, presentati sui social come anticipazioni di questa nuova fase creativa.

La produzione e la direzione artistica di “Che me ne faccio del tempo” dimostrano la maturità di una cantautrice che, pur mantenendo la sua freschezza stilistica, sceglie di approfondire temi più personali. Il lavoro si distingue anche per la capacità di unire pop e urban in un linguaggio sonoro fluido, tra tradizione e innovazione.

La carriera di Mara Sattei è un susseguirsi di risultati straordinari: 18 dischi di platino e 6 d’oro testimoniano un percorso costellato di successi e collaborazioni memorabili. Da “Spigoli” con Carl Brave e thasup, triplo platino, a “Altalene” con Coez e thasup, fino a “Dilemme Remix” con Lous and the Yakuza, la cantautrice ha saputo imporsi come una delle voci più originali della scena italiana contemporanea.

Il suo nome è legato anche a brani come “Parentesi” con Giorgia e al tormentone estivo “La dolce vita” con Fedez e Tananai, certificato sei volte platino. Negli ultimi anni non si è mai fermata: ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con “Duemilaminuti”, ha pubblicato singoli di successo come “Tasche”, “Piango in discoteca” e “Mare aperto”, e nel 2024 ha proposto un audace riadattamento del celebre brano delle t.A.T.u. con “Tempo (All the Things She Said)”.

A fine 2024 è arrivato “Casa Gospel”, album realizzato insieme al fratello thasup e premiato con la certificazione d’oro, prova ulteriore del legame artistico tra i due. Ora, con “Che me ne faccio del tempo”, Mara Sattei inaugura un nuovo capitolo, più maturo e riflessivo, in cui ogni canzone diventa un frammento di un racconto coerente e intenso.

Un progetto che celebra il valore dell’attesa, del silenzio e della presenza, confermando la cantautrice come una delle voci più significative del panorama musicale italiano contemporaneo.