Connect with us

Hi, what are you looking for?

Senza categoria

MARA SATTEI: fuori da venerdì 13 marzo in digitale le ultime 3 tracce del suo nuovo album “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO”

Published

Dopo la partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “le cose che non sai di me”, Mara Sattei torna con il nuovo album “Che me ne faccio del tempo”, disponibile da venerdì 13 marzo su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD e doppio vinile, anche in edizione autografata.

“Che me ne faccio del tempo” si presenta come un progetto intimo e stratificato, capace di indagare il significato del tempo non solo come successione di minuti, ma come dimensione emotiva e spazio di ascolto. Nel disco il tempo diventa “atto di presenza” e occasione di consapevolezza, un invito a fermarsi e vivere ogni canzone come esperienza piena, senza fretta.

L’album raccoglie sedici brani che alternano atmosfere delicate e sonorità più contemporanee, confermando lo stile versatile dell’artista. Nella tracklist figurano, oltre ai singoli già noti, collaborazioni di grande rilievo con Elisa, Noemi, thasup e Mecna, compagni di viaggio che affiancano Mara Sattei nella sua nuova esplorazione musicale. Tra i momenti più attesi, il brano “mi penserai” con Elisa, che finalmente approda sulle piattaforme digitali, arricchendo ulteriormente il percorso dell’artista.

Mecna, già accanto a Mara durante la serata cover del Festival di Sanremo in una raffinata reinterpretazione de “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli, firma anche la collaborazione nel brano “eravamo un’idea”. Il disco include inoltre i singoli “sopra di me”, “giorni tristi” e “e chissà se ricordo”, presentati sui social come anticipazioni di questa nuova fase creativa.

La produzione e la direzione artistica di “Che me ne faccio del tempo” dimostrano la maturità di una cantautrice che, pur mantenendo la sua freschezza stilistica, sceglie di approfondire temi più personali. Il lavoro si distingue anche per la capacità di unire pop e urban in un linguaggio sonoro fluido, tra tradizione e innovazione.

La carriera di Mara Sattei è un susseguirsi di risultati straordinari: 18 dischi di platino e 6 d’oro testimoniano un percorso costellato di successi e collaborazioni memorabili. Da “Spigoli” con Carl Brave e thasup, triplo platino, a “Altalene” con Coez e thasup, fino a “Dilemme Remix” con Lous and the Yakuza, la cantautrice ha saputo imporsi come una delle voci più originali della scena italiana contemporanea.

Il suo nome è legato anche a brani come “Parentesi” con Giorgia e al tormentone estivo “La dolce vita” con Fedez e Tananai, certificato sei volte platino. Negli ultimi anni non si è mai fermata: ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con “Duemilaminuti”, ha pubblicato singoli di successo come “Tasche”, “Piango in discoteca” e “Mare aperto”, e nel 2024 ha proposto un audace riadattamento del celebre brano delle t.A.T.u. con “Tempo (All the Things She Said)”.

A fine 2024 è arrivato “Casa Gospel”, album realizzato insieme al fratello thasup e premiato con la certificazione d’oro, prova ulteriore del legame artistico tra i due. Ora, con “Che me ne faccio del tempo”, Mara Sattei inaugura un nuovo capitolo, più maturo e riflessivo, in cui ogni canzone diventa un frammento di un racconto coerente e intenso.

Un progetto che celebra il valore dell’attesa, del silenzio e della presenza, confermando la cantautrice come una delle voci più significative del panorama musicale italiano contemporaneo.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Giochi

Turtle Beach celebra il MAR10 Day con nuovi accessori dedicati a Mario e Luigi

Senza categoria

MARA SATTEI: fuori da venerdì 13 marzo in digitale le ultime 3 tracce del suo nuovo album “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO”

Motori

Audi RS 3 Competition Limited: un tributo ai 50 anni del cinque cilindri

Spettacolo

BLANCO annuncia il nuovo album “MA’” in uscita il 3 aprile 2026

Spettacolo

Da oggi in pre-order “PROVA D’AUTORE”, il nuovo album in italiano di MARIO BIONDI: in uscita il 10 aprile!

Motori

Ford amplia l’accesso alla guida assistita con le nuove BlueCruise Edition di Kuga e Puma

Motori

MG Motor celebra cinque anni in Italia e conferma la crescita: ZS tra le auto più vendute

Giochi

RIDE 6 porta la passione per le due ruote a un nuovo livello

Motori

Porsche amplia la gamma di SUV completamente elettrici con la Cayenne S

Motori

BYD e itTaxi insieme per portare l’app dei taxi italiani direttamente a bordo delle auto

Tecnologia

Benessere digitale e qualità del sonno: come i monitor influenzano la nostra concentrazione

Motori

Alpine accelera verso il futuro: in arrivo la gamma più potente e innovativa di sempre

Società

Barilla e Dynamo Camp insieme per “Biscotti di Felicità”: un abbraccio che moltiplica il bene

Tecnologia

Toshiba Canvio Gaming: il regalo Hi-Tech perfetto per i papà che non smettono mai di giocare

Spettacolo

Jafar Panahi torna con “Un semplice incidente”: debutto in prima TV su Sky Cinema

Motori

Lexus porta a Milano “SPACE”: l’installazione immersiva che ridefinisce la mobilità di lusso

Giochi

Nintendo celebra il MAR10 Day 2026 con il trailer finale di Super Mario Galaxy – Il Film

Spettacolo

La leggenda della musica brasiliana GILBERTO GIL torna in Italia dopo 3 anni con “GILBERTO GIL IN CONCERT”

Motori

Elli supera il milione di punti di ricarica: la rete Volkswagen si espande in tutta Europa

Spettacolo

FULMINACCI torna venerdì con il suo nuovo quarto disco “CALCINACCI”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

BLANCO annuncia il nuovo album “MA’” in uscita il 3 aprile 2026

Dopo settimane di attesa e un video spoiler apparso sui suoi canali social, BLANCO ufficializza il ritorno con il nuovo album “MA’”, in arrivo...

15 ore ago

Spettacolo

Da oggi in pre-order “PROVA D’AUTORE”, il nuovo album in italiano di MARIO BIONDI: in uscita il 10 aprile!

Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile della scena soul-jazz internazionale, festeggia nel 2026 un traguardo importante: vent’anni di carriera dall’uscita dei...

15 ore ago

Spettacolo

Jafar Panahi torna con “Un semplice incidente”: debutto in prima TV su Sky Cinema

Il nuovo film del regista iraniano Jafar Panahi, premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025 e candidato agli Oscar® 2026 come...

18 ore ago

Spettacolo

La leggenda della musica brasiliana GILBERTO GIL torna in Italia dopo 3 anni con “GILBERTO GIL IN CONCERT”

Dopo tre anni di assenza dalle scene italiane, Gilberto Gil, una delle più importanti e amate leggende della musica brasiliana, torna a esibirsi nel...

19 ore ago